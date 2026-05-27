Галичанин-русофоб: «Вы что, идиоты?! Сам Зеленский согласился на территориальные уступки»

Игорь Шкапа.  
27.05.2026 22:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 253
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Официальной позицией государства Украина является признание уступок России в привязке к ЛБС.

Об этом в своем видеоблоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальной позицией государства Украина является признание уступок России в привязке к ЛБС. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Дроздов обращает внимание, что постоянно со всех утюгов слышит призывы ни в коем случае не уступать территории России.

«И при этом все абсолютно тотально слепые коты Базилио и дураки, которые не могут увидеть простой вещи. Президент Украины Зеленский согласился на заморозку. Официальная позиция Украины от имени Зеленского. По окончании войны есть согласие на заморозку, а это и есть согласие на потерю территорий.

То есть при согласии на потерю территорий половина населения бегает с криками как дурачки: кричат ​”никаких уступок”. Да президент уже согласился на уступки, уступки есть в формуле от Украины для разрешения войны: заморозка по линии фронта, то есть минус 20 % территорий», – заметил галичанин.

«Если официальной позицией государства является согласие на утрату территорий, то чего все идиоты бегают с криками ни в коем случае никаких уступок. Ну можете выбежать на Банковую и там спросить, а не у тех людей, которые повторяют позицию Зеленского дословно», – добавил Дроздов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Галичанин-русофоб: «Вы что, идиоты?! Сам Зеленский согласился на территориальные уступки»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить