Официальной позицией государства Украина является признание уступок России в привязке к ЛБС.

Об этом в своем видеоблоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дроздов обращает внимание, что постоянно со всех утюгов слышит призывы ни в коем случае не уступать территории России.

«И при этом все абсолютно тотально слепые коты Базилио и дураки, которые не могут увидеть простой вещи. Президент Украины Зеленский согласился на заморозку. Официальная позиция Украины от имени Зеленского. По окончании войны есть согласие на заморозку, а это и есть согласие на потерю территорий.

То есть при согласии на потерю территорий половина населения бегает с криками как дурачки: кричат ​”никаких уступок”. Да президент уже согласился на уступки, уступки есть в формуле от Украины для разрешения войны: заморозка по линии фронта, то есть минус 20 % территорий», – заметил галичанин.