Сожрите друг друга: Что партия Майи Санду не поделила с румынскими унионистами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Молдове усиливается противостояние внутри прозападного лагеря. Правящая партия PAS все отчетливее демонстрирует нетерпимость к партнерам по правому флангу, ярким представителем которых является лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк.

Несмотря на то, что по резонансным и стратегическим законопроектам депутаты Костюка дают PAS в парламенте дополнительные голоса, это не спасает их от давления. Костюк критикует власть за недавнее соглашение с МВФ, называя его фактическим признанием финансового банкротства страны, за сокрытие резонансных дел, за кумовство – и вот уже спикер Игорь Гросу лишает оппозиционного политика слова на парламентской трибуне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

К чему приведет эта нетерпимость PAS на проевропейском поле? «ПолитНавигатор» беседует с политологом Александром Кориненко.

В чем причина нетерпимости PAS к партии «Демократия дома»? Похоже, правящая партия видит в Василии Костюке большую угрозу, чем в левой оппозиции?

Да, во многом именно так. Костюк работает на том же политическом поле, и это проблема для PAS. Левая оппозиция для PAS понятна и даже где–то удобна: на фоне социалистов, Шора или пророссийской риторики правящая партия может консолидировать собственный электорат через страх «реванша». А правый конкурент, особенно с «патриотической», консервативной и социально–протестной риторикой, представляет куда более серьезную угрозу. Костюк борется за разочарованный проевропейский электорат, уставший от кризиса и высокомерия власти. Именно поэтому PAS уничтожает альтернативы на собственном идеологическом поле и реагирует на «Демократию дома» гораздо жестче, чем на левую оппозицию, стремясь сохранить монополию на правом фланге.

Насколько обоснована критика Костюка в адрес нового соглашения правительства с МВФ? Действительно ли Молдова переходит под полное внешнее управление?

Фраза о «внешнем управлении», безусловно, политически эмоциональна, но отражает реальную проблему: бюджет Молдовы критически зависит от кредитов и грантов. Давая деньги, доноры диктуют тарифы, налоги, расходы, реформы. Главный риск здесь – потеря субъектности, когда общество начинает воспринимать власть не как самостоятельный центр, а как исполнителя чужих инструкций. Поэтому критика Костюка находит отклик у части населения, особенно на фоне роста стоимости жизни и ощущения, что государство все меньше контролирует социально–экономические процессы.

В парламенте фракция «Демократии дома» часто голосует солидарно с PAS по геополитическим вопросам, обеспечивая весомое большинство. Почему тогда спикер Игорь Гросу лишает Костюка и его сторонников слова на трибуне?

Потому что для PAS важна не просто лояльность, а тотальный контроль. Самостоятельность и медийность Костюка во внутренних вопросах (экономика, коррупция, социальные проблемы) угрожают монополии власти на проевропейском поле. Отсюда и жесткая реакция: ограничения выступлений, публичные конфликты, попытки маргинализации. Это сигнал правым силам: никаких независимых центров влияния быть не должно, а поддержка внешнего курса больше не гарантирует неприкосновенности, если у партии растет собственный рейтинг.

Снятие кандидата от «Демократии дома» на выборах мэра Оргеева, лишение слова в парламенте, отказы в госфинансировании– к чему в перспективе может привести такая политика PAS по зачистке правого политического поля?