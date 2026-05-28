Сожрите друг друга: Что партия Майи Санду не поделила с румынскими унионистами
В Молдове усиливается противостояние внутри прозападного лагеря. Правящая партия PAS все отчетливее демонстрирует нетерпимость к партнерам по правому флангу, ярким представителем которых является лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк.
Несмотря на то, что по резонансным и стратегическим законопроектам депутаты Костюка дают PAS в парламенте дополнительные голоса, это не спасает их от давления. Костюк критикует власть за недавнее соглашение с МВФ, называя его фактическим признанием финансового банкротства страны, за сокрытие резонансных дел, за кумовство – и вот уже спикер Игорь Гросу лишает оппозиционного политика слова на парламентской трибуне.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
К чему приведет эта нетерпимость PAS на проевропейском поле? «ПолитНавигатор» беседует с политологом Александром Кориненко.
В чем причина нетерпимости PAS к партии «Демократия дома»? Похоже, правящая партия видит в Василии Костюке большую угрозу, чем в левой оппозиции?
Да, во многом именно так. Костюк работает на том же политическом поле, и это проблема для PAS. Левая оппозиция для PAS понятна и даже где–то удобна: на фоне социалистов, Шора или пророссийской риторики правящая партия может консолидировать собственный электорат через страх «реванша». А правый конкурент, особенно с «патриотической», консервативной и социально–протестной риторикой, представляет куда более серьезную угрозу.
Костюк борется за разочарованный проевропейский электорат, уставший от кризиса и высокомерия власти. Именно поэтому PAS уничтожает альтернативы на собственном идеологическом поле и реагирует на «Демократию дома» гораздо жестче, чем на левую оппозицию, стремясь сохранить монополию на правом фланге.
Насколько обоснована критика Костюка в адрес нового соглашения правительства с МВФ? Действительно ли Молдова переходит под полное внешнее управление?
Фраза о «внешнем управлении», безусловно, политически эмоциональна, но отражает реальную проблему: бюджет Молдовы критически зависит от кредитов и грантов. Давая деньги, доноры диктуют тарифы, налоги, расходы, реформы. Главный риск здесь – потеря субъектности, когда общество начинает воспринимать власть не как самостоятельный центр, а как исполнителя чужих инструкций.
Поэтому критика Костюка находит отклик у части населения, особенно на фоне роста стоимости жизни и ощущения, что государство все меньше контролирует социально–экономические процессы.
В парламенте фракция «Демократии дома» часто голосует солидарно с PAS по геополитическим вопросам, обеспечивая весомое большинство. Почему тогда спикер Игорь Гросу лишает Костюка и его сторонников слова на трибуне?
Потому что для PAS важна не просто лояльность, а тотальный контроль. Самостоятельность и медийность Костюка во внутренних вопросах (экономика, коррупция, социальные проблемы) угрожают монополии власти на проевропейском поле. Отсюда и жесткая реакция: ограничения выступлений, публичные конфликты, попытки маргинализации.
Это сигнал правым силам: никаких независимых центров влияния быть не должно, а поддержка внешнего курса больше не гарантирует неприкосновенности, если у партии растет собственный рейтинг.
Снятие кандидата от «Демократии дома» на выборах мэра Оргеева, лишение слова в парламенте, отказы в госфинансировании– к чему в перспективе может привести такая политика PAS по зачистке правого политического поля?
В краткосрочной перспективе PAS ослабит конкурентов, но стратегически это путь к авторитаризму. Выдавливание правых сил ведет к политической монополии, которая раздражает даже собственный электорат. Зачистка умеренного поля радикализует протестного избирателя: люди, которые не принимают левую оппозицию, но одновременно разочаровываются в PAS, уходят к более жестким антисистемным силам.
Есть еще одна проблема: без конкуренции власть теряет качество управления, скатывается в самоуверенность и безнаказанность. Кейс «Демократии дома» – маркер, какой будет политическая модель Молдовы в ближайшие годы: конкурентной или монопольной.
English version :: Читать на английском Сожрите друг друга: Что партия Майи Санду не поделила с румынскими унионистами
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: