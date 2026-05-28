Для тех, кто не понял. Почему кончилась халява у релокантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий арестовывать имущество российских релокантов, совершивших административные правонарушения против интересов страны. Нововведения поддержали 384 депутата – ноль против.

О том, почему вдруг кончилась халява у релокантов определенной позорной масти, «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель донецкого исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Теперь подробности для тех, кто не понял с первого раза.

Закон бьёт не по всем, кто уехал. Бьёт по тем, кто уехал и начал гадить Родине из «прекрасного далёка». Дискредитирует армию. Призывает к санкциям. Публикует фейки про ВСУ. Отождествляет СССР с нацистской Германией – есть и такая специальная статья 13.48. Нарушает режим иноагента. Призывает к террору или государственному перевороту. И при этом продолжает получать деньги из России. Сдаёт квартиру в Москве. Имеет бизнес, который кормит его, пока он донатит на «Хаймарсы» для убийц наших детей, как недавно в Старобельске.

Судья рассмотрит дело заочно. Без хныканья из Берлина или Тель-Авива. Им назначат адвоката – формальности соблюдут. Арест налагается не на сумму штрафа. На всю квартиру. На все деньги на счетах. На машину. Судья сможет арестовать имущества на любую сумму – без ограничений. Потому что эти мрази решили, что Россия их не достанет. Достанем.

Четыре года эта публика получала арендные платежи из России и писала в соцсетях «Путин, сдохни» и «Россия умрёт». Четыре года они считали себя неуязвимыми. Халява казалась бесконечной, но она кончится 1 сентября 2026 года – наглядный урок мужества. Именно тогда закон вступает в силу.

В 1917-м такие же «не помнящие родства» бежали в Париж, Берлин и Харбин. Квартиры в Петрограде оставались. Доходы текли. Что с ними сделали большевики? Раскулачили. Отобрали. Последних коллаборационистов – казаков Краснова и Шкуро – англичане безжалостно выдали на расправу Сталину под Лиенцем и Юденбургом в 1945-м.

Сейчас – гуманнее. Не расстрел, не лагеря. Арест счетов. Но суть одна: предатель должен быть наказан. Иначе никакой справедливости.

Что делать релокантам? Есть три месяца. Либо заткнуться и платить налоги, либо лишиться всего: квартир, машин, вкладов. Россия – не помойка. Гадить в неё из-за кордона больше не получится. Квитанцию об аресте вышлем на электронную почту. Если, конечно, они ещё не продали её украинским боевикам. Потому что это – расплата. За каждый фейк. За каждую копейку, ушедшую донатами на убийство наших детей. Квитанция обязательно придёт, и не в Гаагу – в российский суд.

Сухой остаток: халява кончилась. Добро пожаловать в реальность, где волшебная формула «А нас – за що?!», – больше не работает.