Армянский политик: Все действия хунты Пашиняна носят антироссийский характер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Запад при помощи своей марионетки Никола Пашиняна выдавит Россию из Армении, это изменит геополитическую конструкцию не только Закавказья, но всего большого Ближнего Востока, а также Средней Азии, что противоречит интересам Москвы и Тегерана.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил глава партии «Союз Конституционное право» и координатор движения «Сильная Армения с Россией – за Новый Союз» Айк Бабуханян.

Как оценивать заключение соглашения о стратегическом партнёрстве между США и Арменией, подразумевающее запуск «маршрута Трампа»?

США, конечно, хотят застолбить своё влияние в Армении – и в отношении маршрута Трампа, и по вопросу добычи редкоземельных металлов, которые так необходимы их ВПК. Поэтому они пытаются получить документальные подтверждения своим планам на все случаи жизни, даже в случае смены правящей партии или изменения её позиции в будущем. Уже неоднократно говорилось, особенно в свете американо-израильской агрессии по отношению к Ирану, что вопрос использования янки «маршрута Трампа» становится еще более опасным для Армении. Инфраструктура находится прямо рядом с иранской границей, и она может использоваться против Тегерана и, ко всему прочему, никто до сих пор не объяснил, зачем это нужно Армении? Зачем это нужно Турции, Азербайджану и США – понятно, но зачем это надо нам?

Накануне выборов в Армении развернулось давление на оппозиционные силы и общественных активистов. Это связано грядущей кампанией, или идёт установление жесткого репрессивного режима Пашиняна?



Действительно, силовой блок продолжает наращивать обороты в деле преследования оппозиции. К сожалению — это не разовое действие, а политика правящей верхушки, которая проявлялась не только сейчас. Всё это начиналось с силовых действий во время захвата власти в 2018-м. И после этого силовой блок постоянно использовался для репрессий, для запугивания населения, подавления протестной активности – и сейчас это имеет место быть. К сожалению, мы видим, что многие деятели, политики, активисты, священнослужители и журналисты находятся в застенках. Всё это целенаправленно делается, конечно, для удержания власти.

Такие же методы используются и в отношении Армянской Церкви. Это также часть курса по зачистке неугодных фигур, влияющих на массы?

То, что осуществляется в отношении Армянской Апостольской Церкви, – это не только зачистка политического поля, а намного глубже. По сути, это зачистка ментальности, так как Церковь — одна из столпов национальной идентичности. Так как нынешняя правящая хунта пытается исказить саму идентичность армянского народа, то именно для этого нужно уничтожить Церковь, как институт поддержания национального самосознания и государственности.

В пашиняновских СМИ разогревается истерия о якобы «недружественных действиях» со стороны России по вмешательству во внутренние дела и по подрыву политической стабильности в Армении. Как вы расцениваете эту кампанию?