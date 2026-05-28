Жители Донбасса, а тем более Крыма были настроены пророссийски, а потому у Киева не было шансов удержать в своем составе эти регионы.

Об этом в беседе с телешарлатаном Дмитрием Гордоном (экстремист) заявил киевский миллионер, экс-глава Госкомитета по вопросам предпринимательства, бывший депутат Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бродский говорит, что Донбасс на 50-60% был настроен пророссийски, тогда как Крым – на 90%.



При этом он не считает, что ситуация с Крымом была предательством со стороны киевских властей.

«Когда происходит революция в центре, на краях происходит отвал территорий, которые не консолидированы с центром, не находятся в одной идеологии, в одной судьбе, то есть, они отваливаются», – сказал Бродский.

По его словам, если в ситуации с Донбассом и можно поискать «полу-предательство» властей, то Крым – «это естественный процесс».

«Когда-то я рассказывал, по-моему, тебе, что мне Черновол Вячеслав Максимович говорил: «Не вкладывай ничего в Крым. Это не наша земля, заберут». Повторяю, без шансов. То есть мне было понятно. Плюс ещё мы немножко начали перегибать балку, давать им поводы», – признает собеседник Гордона.

Он говорит, что вопрос с Крымом нужно было решить с Россией мирно.