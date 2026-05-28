«Меня назовут предателем, но Крым надо было продать» – киевский миллионер

Игорь Шкапа.  
28.05.2026 15:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 149
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина


Жители Донбасса, а тем более Крыма были настроены пророссийски, а потому у Киева не было шансов удержать в своем составе эти регионы.

Об этом в беседе с телешарлатаном Дмитрием Гордоном (экстремист) заявил киевский миллионер, экс-глава Госкомитета по вопросам предпринимательства, бывший депутат Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Бродский говорит, что Донбасс на 50-60% был настроен пророссийски, тогда как Крым – на 90%.

При этом он не считает, что ситуация с Крымом была предательством со стороны киевских властей.

«Когда происходит революция в центре, на краях происходит отвал территорий, которые не консолидированы с центром, не находятся в одной идеологии, в одной судьбе, то есть, они отваливаются», – сказал Бродский.

По его словам, если в ситуации с Донбассом и можно поискать «полу-предательство»  властей, то Крым – «это естественный процесс».

«Когда-то я рассказывал, по-моему, тебе, что мне Черновол Вячеслав Максимович говорил: «Не вкладывай ничего в Крым. Это не наша земля, заберут». Повторяю, без шансов. То есть мне было понятно. Плюс ещё мы немножко начали перегибать балку, давать им поводы», – признает собеседник Гордона.

Он говорит, что вопрос с Крымом нужно было решить с Россией мирно.

«Как минимум, точно Крым бы надо было бы отдать за деньги. Пусть меня сейчас назовут предателем украинского народа», – уверен Бродский.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Меня назовут предателем, но Крым надо было продать» – киевский миллионер

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить