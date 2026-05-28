Британский эксперт: Польское посольство мечтает, чтобы кто-то из сотрудников погиб под российским ударом в Киеве
Западные посольства демонстративно проигнорировали предостережения МИД России о новых ударах по Киеву и отказываются эвакуироваться. Однако иностранные миссии неизбежно покинут украинскую столицу, как только Москва начнёт наносить серьёзные удары.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это не предположение, а прогноз: если мы действительно начнем видеть усиленные удары по Киеву, подобные тем, которые сейчас наносят русские, тогда западные дипломаты и посольства уйдут.
А для таких людей, как поляки, будет очень хорошо, если кто-нибудь из польских дипломатов будет убит или ранен в результате российских ударов. Вина за это полностью ляжет на русских.
Реальность такова, что ни одно разумное правительство не оставляет своих дипломатов, не ставит их в трудное положение, когда их жизни и жизни их семей могут оказаться под угрозой.
Если ракетные удары и удары беспилотников по Киеву сейчас усилятся, то жизни дипломатов окажутся под угрозой. Запад действительно выведет их оттуда…
И это может произойти при весьма унизительных для западных правительств обстоятельствах. То есть, по сути США будут вынуждены звонить русским и просить их приостановить удары и атаки беспилотников, чтобы дать западным дипломатам, их семьям и другим сотрудникам посольства возможность покинуть страну», – заявил Меркурис.
English version :: Читать на английском
