Британский эксперт: Польское посольство мечтает, чтобы кто-то из сотрудников погиб под российским ударом в Киеве

Анатолий Лапин.  
28.05.2026 11:36
  (Мск) , Киев
Западные посольства демонстративно проигнорировали предостережения МИД России о новых ударах по Киеву и отказываются эвакуироваться. Однако иностранные миссии неизбежно покинут украинскую столицу, как только Москва начнёт наносить серьёзные удары.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не предположение, а прогноз: если мы действительно начнем видеть усиленные удары по Киеву, подобные тем, которые сейчас наносят русские, тогда западные дипломаты и посольства уйдут.

А для таких людей, как поляки, будет очень хорошо, если кто-нибудь из польских дипломатов будет убит или ранен в результате российских ударов. Вина за это полностью ляжет на русских.

Реальность такова, что ни одно разумное правительство не оставляет своих дипломатов, не ставит их в трудное положение, когда их жизни и жизни их семей могут оказаться под угрозой.

Если ракетные удары и удары беспилотников по Киеву сейчас усилятся, то жизни дипломатов окажутся под угрозой. Запад действительно выведет их оттуда…

И это может произойти при весьма унизительных для западных правительств обстоятельствах. То есть, по сути США будут вынуждены звонить русским и просить их приостановить удары и атаки беспилотников, чтобы дать западным дипломатам, их семьям и другим сотрудникам посольства возможность покинуть страну», – заявил Меркурис.

