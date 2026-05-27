Курортный сезон в Крыму стартует с дефицитом топлива и без надёжной логистики

Катя Добрина.  
27.05.2026 22:52
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 165
 
Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Терроризм, Транспорт, Туризм, Украина


Курортный сезон начинается в Крыму в условиях осложненной логистики доставки товаров и топлива.

Сухопутный маршрут по Приазовью, по которому движутся грузовики и бензовозы, атакуют вражеские БПЛА, Крымский мост из соображений безопасности по-прежнему закрыт для грузовых машин и цистерн с топливом, а на Керченской морской переправе курсирует один паром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Курортный сезон начинается в Крыму в условиях осложненной логистики доставки товаров и топлива. Сухопутный...

С 21 мая распоряжением губернатора Херсонщины Владимира Сальдо ограничен проезд грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в направлении Джанкоя. Исключение сделано для военных грузов, медикаментов, техники, топлива, скоропортящихся продуктов и продовольственных товаров первой необходимости.

Причина ограничений не сообщалась, но комментаторы прежде указывали на активность БПЛА противника над автодорогой. Целью атак стали бензовозы и другой военный транспорт.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 25 мая снял последние сомнения: над автодорогами активничают вражеские беспилотники.

«Выбирайте для движения светлое время суток, максимально ограничьте ночные поездки, в том числе по автомобильной дороге М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и М-18 «Харьков – Симферополь – Ялта» от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями», – написал в своем обращении через соцсети Балицкий.

Тем временем, в Крыму из розничной продажи исчез самый ходовой бензин АИ-95. АЗС сняли его с реализации, чтобы обеспечить продажу по топливным талонам и картам.

В Севастополе распоряжением губернатора Михаила Развожаева ввели лимит на продажу – 20 литров на один автомобиль. Параллельно бензин А-95 Ultra подскочил до 88,99 руб за литр, АИ-100 – до 109 руб.

Крымские власти ситуацию не комментируют. Вице-губернатор Севастополя Павел Иено ограничился общими фразами.

«Существуют логистические трудности, причины которых всем известны. Правительство Крым, правительство Севастополя предпринимают все необходимые меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки», – пояснил он и призвал не создавать искусственный ажиотаж и не покупать топливо впрок.

Под «необходимыми мерами» вероятно имелась в виду организация работы паромной переправы через Керченский пролив. После того, как летом 2023 года после попадания вражеской ракеты затонул паром «Конро-трейдер», на маршруте остались «Авангард» и «Керченский-2», которые ходят только в светлое время суток.

Еще в начале года министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин уверял, что четырех оборотов парома достаточно, чтобы за дневную смену обеспечить доставку топлива в суточном объеме, а запас на нефтебазах предприятий должен быть рассчитан на 10 суток.

Тогда же речь шла о диверсификации поставок, чтобы не зависеть от погодных условий, а небольшими партиями по разным маршрутам доставлять топливо в Крым. Однако теперь остается один маршрут – переправа.

Правительство РФ выделило на поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ 5 млрд рублей. Деньги предназначены для поддержания работы паромной переправы – обеспечения пассажирских перевозок, а также транспортировки автомобильной и железнодорожной техники на колесах.

Причем, по словам главы Кабмина Михаила Мишустина, речь идет об автомобильных и железнодорожных паромах. Соответственно, к уже действующим должны прибавиться еще несколько, поскольку пока пассажирские автомобили на переправу не пускают.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Курортный сезон в Крыму стартует с дефицитом топлива и без надёжной логистики

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить