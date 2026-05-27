Курортный сезон в Крыму стартует с дефицитом топлива и без надёжной логистики

Курортный сезон начинается в Крыму в условиях осложненной логистики доставки товаров и топлива.

Сухопутный маршрут по Приазовью, по которому движутся грузовики и бензовозы, атакуют вражеские БПЛА, Крымский мост из соображений безопасности по-прежнему закрыт для грузовых машин и цистерн с топливом, а на Керченской морской переправе курсирует один паром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С 21 мая распоряжением губернатора Херсонщины Владимира Сальдо ограничен проезд грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в направлении Джанкоя. Исключение сделано для военных грузов, медикаментов, техники, топлива, скоропортящихся продуктов и продовольственных товаров первой необходимости.

Причина ограничений не сообщалась, но комментаторы прежде указывали на активность БПЛА противника над автодорогой. Целью атак стали бензовозы и другой военный транспорт.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 25 мая снял последние сомнения: над автодорогами активничают вражеские беспилотники.

«Выбирайте для движения светлое время суток, максимально ограничьте ночные поездки, в том числе по автомобильной дороге М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и М-18 «Харьков – Симферополь – Ялта» от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями», – написал в своем обращении через соцсети Балицкий.

Тем временем, в Крыму из розничной продажи исчез самый ходовой бензин АИ-95. АЗС сняли его с реализации, чтобы обеспечить продажу по топливным талонам и картам.

В Севастополе распоряжением губернатора Михаила Развожаева ввели лимит на продажу – 20 литров на один автомобиль. Параллельно бензин А-95 Ultra подскочил до 88,99 руб за литр, АИ-100 – до 109 руб.

Крымские власти ситуацию не комментируют. Вице-губернатор Севастополя Павел Иено ограничился общими фразами.

«Существуют логистические трудности, причины которых всем известны. Правительство Крым, правительство Севастополя предпринимают все необходимые меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки», – пояснил он и призвал не создавать искусственный ажиотаж и не покупать топливо впрок.

Под «необходимыми мерами» вероятно имелась в виду организация работы паромной переправы через Керченский пролив. После того, как летом 2023 года после попадания вражеской ракеты затонул паром «Конро-трейдер», на маршруте остались «Авангард» и «Керченский-2», которые ходят только в светлое время суток.

Еще в начале года министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин уверял, что четырех оборотов парома достаточно, чтобы за дневную смену обеспечить доставку топлива в суточном объеме, а запас на нефтебазах предприятий должен быть рассчитан на 10 суток.

Тогда же речь шла о диверсификации поставок, чтобы не зависеть от погодных условий, а небольшими партиями по разным маршрутам доставлять топливо в Крым. Однако теперь остается один маршрут – переправа.

Правительство РФ выделило на поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ 5 млрд рублей. Деньги предназначены для поддержания работы паромной переправы – обеспечения пассажирских перевозок, а также транспортировки автомобильной и железнодорожной техники на колесах.

Причем, по словам главы Кабмина Михаила Мишустина, речь идет об автомобильных и железнодорожных паромах. Соответственно, к уже действующим должны прибавиться еще несколько, поскольку пока пассажирские автомобили на переправу не пускают.