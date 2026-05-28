Вместо того, чтобы навести порядок, Верховная рада покрывает преступления ТЦК и принимает законы, позволяющие «людоловам» активнее обилечивать население.

Об этом на заседании украинского парламента заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«276 покойников мобилизовать – это как, нормально? Это нормальная работа ТЦК? Для галочки, не для результата, а для того, чтобы их не повыгоняли и не отправили на фронт.

ТЦК уже может заходить в квартиры без решения суда. А что еще они могут делать? Забирать машины, забирать деньги, бить людей, издеваться, хватать, забрасывать в бусы, вывозить, забирать телефоны. Это все уголовные статьи!

Я вам хотел бы напомнить, это статьи – незаконное лишение свободы, похищение, грабеж, разбой и тому подобное. Это все уголовная ответственность», – изображал заботу о «громадянах» Разумков.