Доходы и зверства ТЦК возрастут – информация от бывшего Зе-подельника
Вместо того, чтобы навести порядок, Верховная рада покрывает преступления ТЦК и принимает законы, позволяющие «людоловам» активнее обилечивать население.
Об этом на заседании украинского парламента заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«276 покойников мобилизовать – это как, нормально? Это нормальная работа ТЦК? Для галочки, не для результата, а для того, чтобы их не повыгоняли и не отправили на фронт.
ТЦК уже может заходить в квартиры без решения суда. А что еще они могут делать? Забирать машины, забирать деньги, бить людей, издеваться, хватать, забрасывать в бусы, вывозить, забирать телефоны. Это все уголовные статьи!
Я вам хотел бы напомнить, это статьи – незаконное лишение свободы, похищение, грабеж, разбой и тому подобное. Это все уголовная ответственность», – изображал заботу о «громадянах» Разумков.
Он напомнил, что зачастую жертвами ТЦК становятся ВСУшники.
«Уже заговорили, что правительство будет уменьшать количество забронированных, чтобы ТЦК было еще, где заработать. Сейчас по разным оценкам, это получается до 3 миллиардов евро в год! А будет 4 миллиарда.
Для кого-то война, а для кого-то – возможность заработать колоссальные деньги. И этой возможностью они очень хорошо пользуются. А вы все покрываете это ТЦК.
До сих пор не принят закон о запрете балаклав. Комитет блокирует законы, привлекающие ТЦК к ответственности. Нет закона о штрафах для ТЦК. Это позор для нашей Рады», – подытожил Разумков.
