«Добьём русских, не вставая с дивана» – в Киеве анонсировали создание целой армии ботов для рунета
Украинские спецслужбы запустили курс антироссийской пропаганды для подготовки сотни «ботов», которые будут распространять дезинформацию в русскоязычном сегменте интернета.
Об этом на киевском форуме, посвящённом пропаганде, заявила экс-участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Айдара», а ныне руководитель Центра аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Войны начинаются и заканчиваются не в окопах, а в головах. Если сравнивать людей с компьютерами, то, убивая русских дронами, мы сжигаем их «железо», но не работаем с «софтом».
Пятилетний ребёнок в Москве – это не оккупант, но через 12 лет программирования он будет оккупантом, который придёт под Бучу нас убивать.
Поэтому мы создали базовый курс [антироссийской пропаганды]. Он закрыт, люди получают доступ только после проверки в спецслужбах. Уже сотни людей проходят его», – сказала Берлинская.
«Я хочу сделать когнитивное направление войны таким же хитом, как мы в своё время сделали с дронами. У нас, украинцев, есть уникальный опыт, потому что мы лучше всех знаем нашего врага. Мы все знаем русский язык, они нас русифицировали, мы в детстве смотрели сериалы про бандитов, всю эту достоевщину.
Поэтому мы очень хорошо понимаем, как работает их программный код. Никогда американцы или французы не сделают классную ипсо-операцию против русских. Потому что там будут матрёшки, балалайка и водка», – рассуждала нацистка.
«А мы их очень хорошо понимаем. Мы не сможем повлиять на китайцев или корейцев, потому что не знаем языка и культурного кода. Именно поэтому Путин ограничивает интернет – он защищает программный код своих биороботов, чтобы мы не могли на них повлиять.
А мы должны влиять. Это реально возможность для каждого украинца повлиять на ход войны, сидя дома на диване», – добавила она.
