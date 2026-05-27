Новые памятники украинским «героям» следует ставить не где попало, а на местах советских мемориалов, поскольку они были построены презентабельно и с умом.

Об этом говорили рагули-бандеровцы, участники эфира на канале «Галичина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня поднимался вопрос, связанный со снятием с учёта мест памяти, связанных с Советским Союзом [в Ивано-Франковской области]. Как бы это удивительно ни прозвучало, возможно, на месте этих памяток следует строить мемориал национального достоинства, где, может, не было бы захоронений, но был бы перечень людей, которые отдали свою жизнь за Украину, начиная с древнейших времён и заканчивая сегодняшним временем. И такие стандартизованные вещи должны были бы быть, как минимум, в каждом областном центре», – предложил рагуль-академик Украинской академии исторических наук Владимир Великочий.

Его дополнил рагуль-председатель Ивано-Франковского областного историко-просветительского общества «Мемориал» Василий Тымкив.

«Вопрос, а где чествовать наших героев? Всё-таки советская власть не была, мягко говоря, неразумной и выбирала хорошие места, которые подходили для чествования, глорификации. И этот мемориальный советский комплекс на улице Лепкого [в Ивано-Франковске] целиком красиво выглядит, презентабельно, широко для того, чтобы со временем на его месте возник мемориал современным героям», – рассуждал Тымкив.

