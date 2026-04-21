Министр юстиции Сербии Ненад Вуич посетил экс-первого начштаба Республики Сербской Ратко Младича и экс-главу МВД РС Мичу Станишича в тюрьме в Гааге.

Министр призвал еврочиновников срочно перевести генерала в Сербию из-за его критического состояния здоровья, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Вуича, генерал настолько плох, что его даже не вывезли на встречу на инвалидной коляске, и министру пришлось говорить с ним возле его постели в тюремной больнице.

«Он попросил меня поприветствовать сербов и сербский народ и поблагодарить их за заботу, но позже он ослабел и с трудом мог общаться, отвечая только «да» и «нет», – отметил сербский министр.

Он передал еврочиновникам просьбы семьи генерала Младича и Республики Сербия с гарантиями со стороны Белграда, что генерала перевезут на историческую Родину исключительно по гуманитарным соображениям, поскольку это не вопрос политики, а вопрос жизни.

Вуич также попросил связаться с британским правительством, чтобы то дало право другому гаагскому узнику – экс-президенту Республики Сербской Радовану Караджичу, содержащемуся в ужасных условиях в одной из тюрем этого островного государства, видеться с семьёй. А также ходатайствовал о досрочном освобождении Станишича, отбывшего две трети своего срока.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии с распадом страны сначала участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.