Только общая ненависть к русским не даёт полякам и украинцам поубивать друг друга – Дуда

Украинцы и поляки за годы СВО устали друг от друга, но это не меняет общего русофобского настроя.

Об этом в интервью «Радио НВ» заявил экс-президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Четыре года, в течение которых очень много людей, приехавших из Украины сразу после начала войны, которых называли беженцами, очень долго жили в польских домах, жили с польскими семьями. Даже в обычных условиях это просто истощает и одних, и других. И естественно, что возникали различные споры, порой конфликты, что есть определенная усталость от этого взаимного присутствия. И этот энтузиазм где-то исчез, ибо энтузиазм, который был в начале, за что я очень благодарен своим соотечественникам, длился очень долго. Должен сказать, я даже был удивлен, что так долго, так много людей были так преданы делу помощи. Это было очень важно, и я верю, что это построило отношения между поляками и украинцами», – рассуждал Дуда.

«Однако все понимают, что такое долговременное состояние очень трудно выдержать, и что жизнь приносит различные новые ситуации. И здесь тоже. Жизнь приносит разные новые ситуации, разные споры. Приносит иногда конфликты, есть различные расхождения интересов, также иногда политических интересов. Это происходит. Но это не меняет, по моему личному убеждению, главного элемента. Остановка российской агрессии против Украины есть в абсолютно общем интересе Украины, Польши и всей Центральной Европы», – вещал бывший польский президент.

