Минувшей ночью Украина осуществила самый масштабный воздушный налёт на российские территории за последнее время. Бандеровская пропаганда смакует кадры пожаров и ролики, снятые обывателями в Подмосковье.

«Под утро куча россиян, как только им включили обратно интернет, начали выкладывать видео попаданий. С такой плотной застройкой были получены килотонны впечатлений россиян. Не так много поражений, потому что ПВО работает, но психологический и медийный эффект замечательный… О Бельбеке и Севастополе уже вообще никто не вспоминает, потому что там во время Евровидения был свой концерт… Можно поздравить замкадышей с открытием сезона прилетов», – злорадствует пропагандист украинской группировки InformNapalm Антон Павлушко.

Киевский диктатор Зеленский обещает продолжение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона… Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Дистанция от государственной границы Украины – более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе – наибольшая. Но преодолеваем».

На этом фоне киевский блогер Мирослава Бердник публикует кадры с состоявшегося в Киеве концерта антироссийской группы «Бумбокс» – тысячи людей веселятся под открытым небом, ощущая себя в безопасности.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев указывает, что удары по Москве нужны Зе-режиму для отвлечения внимания от коррупционных скандалов и интервью бывшей пресс-секретарши Юлии Мендель:

«Количество ударов по нашим тылам будет нарастать… Развернутые производства загружены на 30%. При поступлении денег с кредита ЕС €90 млрд выпуск беспилотников ещё увеличится».

Бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова предупреждает:

«Самый массовый налет на Москву и Московскую область. Враг будет выбивать энергетическое кольцо столицы, нефтехранилища, НПЗ, стратегическую инфраструктуру. Сеять хаос и панику. Никакого завершения СВО в Киеве не желают, подогреваемые Британией, Францией и Германией. Европа им обещает вступить в войну против России на полную».

Отставной российский полковник Аслан Нахушев указывает: