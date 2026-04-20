Участник СВО: Трамп толкает Европу в пекло войны с Россией

Максим Столяров.  
20.04.2026 19:23
  (Мск) , Москва
Вашингтон специально «обрезает» геополитические интересы Европы куда бы то ни было, кроме направления на Россию.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа настроена воевать, в первую очередь, против России. Как всегда и было, и в эту сторону идёт семимильными шагами. Америка немного дистанцируется от этого конфликта на случай, если дойдёт до обмена ядерными ударами, чтобы по ним не стукнули, типа: «А мы же не участвуем, это европейцы к вам приехали на танках, их и долбите». Это одна из основных причин.

Вторая причина. У Америки интересы геополитические, глобальные, в частности Персидский залив, Венесуэла, Южная Америка. А возможности Европы лезть куда-либо, кроме России, Америка специально обрезает, как в своё время Гитлера толкают, как паровой каток, на нас, чтобы те не могли никуда больше рыпнуться», – сказал Евич.

«Поэтому, учитывая их мощь флота, учитывая мощь их спецслужб и то, что их военные базы стоят по всей Европе, у них есть для этого возможности. Соответственно, их задача — ослабить, обескровить Европу, ещё больше подчинить себе, уничтожить Россию, подчинить себе остатки России использовать как пушечное мясо в войне против Китая.

Вот каков план Америки на текущий этап. Согласитесь, в этом плане всё выглядит вполне логично», – добавил медик.

