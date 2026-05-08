«Вернуться к базовым настройкам и требовать перемирия!» – укро-дипломат

Киеву надо настаивать на перемирии на нынешней линии фронта и дальнейших переговорах, как это делает Дональд Трамп на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью «24 каналу» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перемирие! Нужно вернуться к базовым настройкам. Вы помните, Дональд Трамп говорил и давил на президента Украины, что нужно остановиться, а дальше вести переговоры. Это его подход, он на Ближнем Востоке так делает. Сейчас у нас есть ещё длящееся перемирие США-Иран и Ливан-Израиль. Так вот, надо вернуться. Это Путин ему там мозги накрутил в Анкоридже, и он тогда пошёл на российский нарратив. Нужно вернуться назад. Перемирие, остановились, а дальше ведём переговоры. Остановились там, где линия фронта на сегодня, всё, встали. Вот это должна быть наша жёсткая позиция. Мы о ней говорим, но мы не поставили вопрос ребром. А что значит [Путин] не хочет? Он никогда не захочет», – вещал Чалый.