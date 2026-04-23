«Война может идти ещё 10 лет». Видная украинская нацистка потребовала меньше думать о мире

Украинцам следует осознать, что война надолго и включаться в этот процесс.

Об этом в интервью каналу «Лига» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Айдар», один из руководителей Центра аэроразведки Мария Берлинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я призываю людей умных, способных, действенных, которые смотрят ваши эфиры, не лениться, а готовиться к технологической войне. Делайте то, что не понравится Путину. Ему точно не понравится, если мы начнем готовиться всем обществом. Такмед должны пройти все, а летать на дронах мы учим бесплатно всех желающих. Сбивать шахеды тоже учим бесплатно», – сказала Берлинская.

Кроме того, она подчеркнула, что «донатить обязательно».

«И, в-третьих, при этом всем понимать, что не обязательно рефлексировать постоянно на тему, когда закончится война», – наставляла Берлинская.