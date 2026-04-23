«Боритесь – поборете»: Натовский адмирал в Киеве цитировал Шевченко и поминал УНР в Крыму

Вадим Москаленко.  
23.04.2026 17:30
  (Мск) , Киев
Поддержка войны на Украине должна быть приоритетом для натовских стран, поскольку «мир без силы – иллюзия».

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддержка войны на Украине должна быть приоритетом для натовских стран, поскольку «мир без силы...

«Вчерашняя дата, 22 апреля, напомнила нам о Крымской операции полковника Петра Болбочана в 1918 году, когда силы УНР прорвались в Крым и вошли в Джанкой во время кампании по восстановлению там украинской власти. Это был лишь один раздел в долгой борьбе Украины за свободу, за свою свободу.

Вот почему слова Тараса Шевченко до сих пор находят отклик и звучат с особой силой: «Боритесь-поборете. Вам Бог помогает. За вас правда, за вас слава и воля святая».

То были справедливые слова. Правдивы они и сегодня. Киев дает нам фундаментальный урок. Свобода имеет свою цену. А мир без силы – это лишь иллюзия», – вещал Драгоне.

«Вот почему поддержка Украины остается нашим приоритетом. На карту здесь поставлено доверие к международному порядку, от которого зависят все наши страны. Украина сегодня является неотъемлемой частью демократического сообщества, которое защищает эти принципы.

И я, как военный офицер, как командир, я горжусь тем, что работаю вместе с ВСУ, которые за очень короткое время достигли чрезвычайного уровня оперативной эффективности», – добавил натовский военачальник.

Читайте также: Принц Гарри из Киева потребовал от Трампа встать на защиту режима Зеленского .

