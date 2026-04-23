«Боритесь – поборете»: Натовский адмирал в Киеве цитировал Шевченко и поминал УНР в Крыму
Поддержка войны на Украине должна быть приоритетом для натовских стран, поскольку «мир без силы – иллюзия».
Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вчерашняя дата, 22 апреля, напомнила нам о Крымской операции полковника Петра Болбочана в 1918 году, когда силы УНР прорвались в Крым и вошли в Джанкой во время кампании по восстановлению там украинской власти. Это был лишь один раздел в долгой борьбе Украины за свободу, за свою свободу.
Вот почему слова Тараса Шевченко до сих пор находят отклик и звучат с особой силой: «Боритесь-поборете. Вам Бог помогает. За вас правда, за вас слава и воля святая».
То были справедливые слова. Правдивы они и сегодня. Киев дает нам фундаментальный урок. Свобода имеет свою цену. А мир без силы – это лишь иллюзия», – вещал Драгоне.
«Вот почему поддержка Украины остается нашим приоритетом. На карту здесь поставлено доверие к международному порядку, от которого зависят все наши страны. Украина сегодня является неотъемлемой частью демократического сообщества, которое защищает эти принципы.
И я, как военный офицер, как командир, я горжусь тем, что работаю вместе с ВСУ, которые за очень короткое время достигли чрезвычайного уровня оперативной эффективности», – добавил натовский военачальник.
