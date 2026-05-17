Дроны с ИИ должны быть запрещены как оружие массового поражения – эксперт

Максим Столяров.  
17.05.2026 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 17
 
Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


По итогам войны должна быть подписана международная конвенция, приравнивающая массовое использование дронов с ИИ к оружию массового поражения.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной порталом «Украина.ру», заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По итогам войны должна быть подписана международная конвенция, приравнивающая массовое использование дронов с ИИ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В итоге этой вяло текущей Третьей мировой войны будет принято решение, что вообще средства БПЛА с ИИ будут приравнены к оружию массового поражения и запрещены международными конвенциями.

Потому что такое бешеное развитие БПЛА, кто бывает на военных выставках в Китае, на Ближнем Востоке, уже видели и микродроны размером с насекомых, которые могут убить человека. Есть, наоборот, расширяющиеся линейки, как боеприпасов, которые применяют БПЛА, так и военно-технических средств.

Правильно было бы всем мировым лидерам ограничить развитие БПЛА только гражданскими беспилотными авиационными системами – и перейти к глобальному планетарному запрету БПЛА с ИИ. Так же, как в свое время запретили химическое оружие, бактериологическое оружие и ядерное оружие.

То есть надо создать четвертый вид оружия массового поражения –массированное применение оружия БПЛА различного типа с ИИ. Потому что эти же средства могут быть обращены и в сторону того агрессора, который их применяет», – отметил он.

«Они могут применяться против мирного населения, и никто не будет нести прямую ответственность за принятие решений по поражению целей.

Также эти дроны могут не нести никакой привязанности к какому-то флагу. Буквально на днях Сибига предложил нам аэродромное перемирие.

По сути, они признались, что открыто наносят удары по нашим гражданским воздушным гаваням. Это международное преступление, ведь Россия – это страна с международным авиасообщением. Это еще один повод, чтобы запретить всю отрасль на международном уровне», – подытожил эксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Дроны с ИИ должны быть запрещены как оружие массового поражения – эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить