По итогам войны должна быть подписана международная конвенция, приравнивающая массовое использование дронов с ИИ к оружию массового поражения.

Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной порталом «Украина.ру», заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В итоге этой вяло текущей Третьей мировой войны будет принято решение, что вообще средства БПЛА с ИИ будут приравнены к оружию массового поражения и запрещены международными конвенциями.

Потому что такое бешеное развитие БПЛА, кто бывает на военных выставках в Китае, на Ближнем Востоке, уже видели и микродроны размером с насекомых, которые могут убить человека. Есть, наоборот, расширяющиеся линейки, как боеприпасов, которые применяют БПЛА, так и военно-технических средств.

Правильно было бы всем мировым лидерам ограничить развитие БПЛА только гражданскими беспилотными авиационными системами – и перейти к глобальному планетарному запрету БПЛА с ИИ. Так же, как в свое время запретили химическое оружие, бактериологическое оружие и ядерное оружие.

То есть надо создать четвертый вид оружия массового поражения –массированное применение оружия БПЛА различного типа с ИИ. Потому что эти же средства могут быть обращены и в сторону того агрессора, который их применяет», – отметил он.