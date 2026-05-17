«Просыпайтесь! Когда-то вы брали Москву» – пчеловод Ющенко качает сепаратизм в РФ

Вадим Москаленко.  
17.05.2026 18:11
  (Мск) , Киев
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Если Россия распадётся, то «перемога» Украины станет финальной – и нового столкновения не будет.

Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Россия, которая последние 300 лет является проблемой мира и Европы, остаётся такой, какой она есть, если там 160 коренных народов со своей религией, своим языком, своим письмом не сотворят политический слом конструкции, которая характерна для XXI века, а не для рабства XVII века…

Вот тогда украинцы добудут «перемогу», которая позволит никогда не думать о том, какой будет очередной откат у России очередной раз до очередной 24-й, теперь уже 25-й войны», – бредил Ющенко.

«По ком звонит российский колокол? Мы говорим – для мира, для Европы. Однако я также голос свой хочу вставить, коренные народы России, пора просыпаться. Пора вспомнить, кто вы такие, кто ваши прадеды, с какой огромной культурой когда-то вы брали Москву!», – вещал «помаранчевый» гарант.

