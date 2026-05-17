«Просыпайтесь! Когда-то вы брали Москву» – пчеловод Ющенко качает сепаратизм в РФ
Если Россия распадётся, то «перемога» Украины станет финальной – и нового столкновения не будет.
Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Если Россия, которая последние 300 лет является проблемой мира и Европы, остаётся такой, какой она есть, если там 160 коренных народов со своей религией, своим языком, своим письмом не сотворят политический слом конструкции, которая характерна для XXI века, а не для рабства XVII века…
Вот тогда украинцы добудут «перемогу», которая позволит никогда не думать о том, какой будет очередной откат у России очередной раз до очередной 24-й, теперь уже 25-й войны», – бредил Ющенко.
«По ком звонит российский колокол? Мы говорим – для мира, для Европы. Однако я также голос свой хочу вставить, коренные народы России, пора просыпаться. Пора вспомнить, кто вы такие, кто ваши прадеды, с какой огромной культурой когда-то вы брали Москву!», – вещал «помаранчевый» гарант.
Читайте также: На сепаратистские движения в России лучше не рассчитывать – укро-писатель.
English version :: Читать на английском «Просыпайтесь! Когда-то вы брали Москву» – пчеловод Ющенко качает сепаратизм в РФ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: