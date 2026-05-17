«Перешли черту»: американская компания «Палантир» должна стать законной целью для армии РФ
Западные компании не скрывают, что являются прямыми участниками антироссийской войны, поэтому должны стать законными целями для ответных ударов.
Об этом на пресс-конференции в Москве, организованной порталом «Украина.ру» заявил политолог и историк Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда сейчас глава «Палантира» Карп приезжал в Киев, ему вдруг начали задавать неудобные вопросы по поводу этики ведения войн искусственного интеллекта против людей. В частности, задали вопрос об уничтожении начальной школы в Иране. Он сказал, что не хочет отвечать.
А когда его же спрашивали по поводу уничтожения граждан РФ, так он даже не скрывает, прямо говорит, что участвует не просто в создании программ для уничтожения наших граждан, нанесения ударов вглубь российской территории. Он говорит, что они прямые участники этих всех операций.
Настало время и нам все-таки спросить – так все-таки мы воюем только с Украиной, или вот с такими «Палантирами»? Если эти структуры участвуют в боевых операциях на территории России, уничтожая российских граждан, российские объекты, то закономерный вопрос о том – почему они до сих пор не являются законной целью для нас, где бы они ни находились. Это уже давно назрело», – сказал Корнилов.
«Вопрос ребром мы должны ставить заранее, предупредив их, что вы уже перешли ту черту, о которой мы вас предупреждали. Наши лидеры предупреждали, что нанесение ударов вглубь России и использование для этого западного оружия даже, не говоря уже о западных исполнителях этих ударов, это будет пересечением красной черты.
Но вот они пересекли эту черту, и дальше пробуют, насколько они далеко могут зайти. Пока еще, на мой взгляд, должного ответа нет, а его придется давать. И в конечном итоге нам тоже придется определенную черту в этой эскалационной гонке пересекать, как бы мы ни хотели», – добавил он.
