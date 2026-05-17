Минобороны Украины: Мы полностью перехватили у русских инициативу в мидлстрайках

Киев делает ставку на многократное увеличение производства ударных дронов средней дальности.

Об этом в интервью United24 заявил министр обороны Украины Михаил Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это целенаправленная стратегия развития данного направления, поскольку она направлена на уничтожение вражеских операторов, логистических цепочек, нейтрализацию офицерского состава, ликвидацию специалистов по РЭБ и других критически важных кадров. Она направлена на изоляцию поля боя, изматывание противника и нанесение ударов по ключевым целям и объектам инфраструктуры, которые помогают противнику наращивать свою военную активность», – вещал он.

«Наша задача многократно увеличить объёмы производства. Мы уже заключили рекордное количество контрактов на поставку ударных систем средней дальности – и продолжаем инвестировать в это направление. Мы перехватили у русских инициативу в нанесении ударов средней дальности. Это важно отметить. Сейчас каждое подразделение развивает это направление», – сказал Фёдоров.

