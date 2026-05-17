Ющенко – русскоязычным ВСУшникам: Учите «мову», не губите нацию!

Вадим Москаленко.  
17.05.2026 19:26
  , Киев
Миллионы украинцев среднего возраста до сих пор не знают и не хотят учить украинский язык, а это губительно для государства.

Об этом заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наибольшее, что нас губит как нацию, как государство – равнодушие. Равнодушие миллионов, которые могут позицию не формировать, которые могут сказать – ну, не знаю я «мову», 40 лет, но не знаю. И ещё и приводят, как пани Ирину Фарион журналистика спрашивала: «а те хлопцы, которые защищают нас и на русском языке говорят, как быть?» Мы им будем благодарны. Обязательно благодарны. Однако, пожалуйста, хлопцы, учите украинский язык», – агитировал Ющенко.

«Потому что украинский язык – это суть, за которую вы боретесь. Нет «мовы» – у вас государства не будет, у вас не будет ни пенсий, ничего у вас не будет. Потому что «мова» – это 2/3 субъектности», –  рассуждал пчеловод.

