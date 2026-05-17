Укро-пропагандист объяснил страшные потери в штурмовых полках Сырского 

Так называемые штурмовые полки, находящие в подчинении главкома ВСУ Александра Сырского бросаются в атаки, не владея реальной ситуацией на поле боя.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В чем причина значительных потерь в штурмовых полках? У нас их вводят в бой, когда какая-то бригада уже полностью разбита, во фронте дыра, враг наступает, уже зашел в этот прорыв, и тут во встречный бой, когда уже все блогеры и медиа написали, туда посылается резерв, штурмовые полки. И они выполняют не просто задание контратак, а вообще восстанавливают полосу фронта. То есть заходят на неизвестную им полосу, где идет фактически бой с наступающим противником. Поэтому там такие потери – и в пропавших без вести», – жалуется Бутусов.

По его словам, введённые таким образом в бой подразделения не владеют реальной обстановкой, и никто не может их сориентировать.

Тем не менее, он считает создание таких полков правильным решением, но из-за неправильной логики применения их «постоянно заставляют совершать подвиги».