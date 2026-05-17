Писториус – министру обороны Украины: «Теперь мы стратегические партнёры – поставим всё, что вам нужно» –

Вадим Москаленко.  
17.05.2026 16:15
  (Мск) , Киев
Цель Германии – перенять опыт Украины в дроновой войне и понять, как ускорить и повысить эффективность производства беспилотников.

Об этом в интервью United24, находясь в оккупированном ВСУ Запорожье, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Взаимоотношения с Украиной вышли на новый уровень, теперь мы стратегические партнёры. Мы можем учиться у Украины и извлекать пользу из опыта Украины, украинских вооружённых сил, вашего министерства, вашей промышленности.

В то же время мы не перестанем оказывать вам поддержку в том объёме, в каком оказывали все эти годы. Но теперь нам нужно понять, как ускорить и повысить эффективность производства беспилотников. Речь о разных видах беспилотников, боеприпасах, ПВО во всех её аспектах», – заявил Писториус.

Его дополнил министр обороны Украины Михаил Фёдоров.

«Прежде всего, Германия – страна номер один в мире по объёму помощи Украине. За последние несколько лет Германия многократно увеличила финансирование нашей страны. Она оказывает значительную поддержку в области ПВО и поставок дальнобойной артиллерии, закупает для Украины украинские беспилотники и строит совместные производственные мощности.

Наша цель – не просто получать помощь, а выстраивать отношения таким образом, чтобы Минобороны, вооружённые силы и вся оборонная система Германии развивались и перенимали уникальный опыт ведения боевых действий на Украине, чтобы трансформировать в собственную систему обороны», – вещал Фёдоров.

