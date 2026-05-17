Россия встала перед выбором: ударить по Европе обычным вооружением или ядерным – Крапивник

17.05.2026 18:21
Россия совершила ошибку, когда не стала бить по странам Европы, поставляющим Украине военную технику еще в 22-м году. Если бы Словакия, первой отправившая танки, получила предупредительный выстрел, то западная оружейная лавка для Киева закрылась бы. Сейчас же у России все еще есть выбор – ударить по Европе обычным вооружением или ядерным.

Об этом в эфире видеоблога «Нейтральные студии» заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«России нужно нанести удар по Европе обычными средствами. Например, дайте НАТО 24 часа на то, чтобы закрыть базу в Польше, которая находится на границе и обеспечивает (Украину) всем необходимым. А если они этого не сделают, если они не пойдут на это, то, к сожалению, мы её уничтожим.

Это будет предупредительный выстрел. Это будет не выстрел в молоко, а полное уничтожение. Господа, вы хотите продолжать? Давайте продолжим с этого места.

Дело в том, что момент, когда можно было остановить всё это, был упущен из-за нерешительности России ещё в 2022 году, когда Словакия передала первые танки Украине», – отметил он.

«Почему первые танки передала именно Словакия? Потому что коллективный Запад подтолкнул Словакию к этому. Таким образом, если бы Россия нанесла по Словакии мощный удар за это, они бы сказали: «Да-да, эти словаки такие глупые. Они не поняли, что мы сказали. Не надо им никаких танков».

И на этом бы всё закончилось. Это был момент, когда нужно было нанести удар. Это был бы предупредительный выстрел. Но когда этого не произошло, они подумали: «А, ну ладно», и врата ада распахнулись. И так шаг за шагом.

Проблема в том, что сейчас мы стоим перед выбором. Я, конечно, предпочитаю неядерный, а обычный сценарий, но мы стоим перед выбором – скатиться в обычную войну или в ядерную. Мы можем ещё какое-то время сохранять видимость мира, но в итоге скатимся к ядерной войне», – считает Крапивник.

