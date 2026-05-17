Европейским странам НАТО необходимо продолжать усиливать курс на «сдерживание и оборону», чтобы не пошатнуть трансатлантическое единство альянса.

Об этом в интервью United24, находясь в оккупированном ВСУ Запорожье, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас есть статья 5 и «статья 5». Мы воспользовались статьёй 5 лишь однажды после терактов 11 сентября, более 20 лет назад. Главной проблемой всегда будет единство и решимость всех членов НАТО на такие случаи. Пока нет никаких признаков того, что это может измениться. Но главная цель и задача всех членов НАТО в Европе — наконец, сделать то, что мы начали.

Сейчас нужно действительно усилить европейское сдерживание и оборону в рамках НАТО, потому что до 2023-го-24-го годов мы делали недостаточно. Мы делаем это, и другие страны поступают так же», – сказал Писториус.