Писториус: Сделаем всё, чтобы удержать ядерные США в составе НАТО против РФ

Вадим Москаленко.  
17.05.2026 17:30
  (Мск) , Киев
Европейским странам НАТО необходимо продолжать усиливать курс на «сдерживание и оборону», чтобы не пошатнуть трансатлантическое единство альянса.

Об этом в интервью United24, находясь в оккупированном ВСУ Запорожье, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть статья 5 и «статья 5». Мы воспользовались статьёй 5 лишь однажды после терактов 11 сентября, более 20 лет назад. Главной проблемой всегда будет единство и решимость всех членов НАТО на такие случаи. Пока нет никаких признаков того, что это может измениться. Но главная цель и задача всех членов НАТО в Европе — наконец, сделать то, что мы начали.

Сейчас нужно действительно усилить европейское сдерживание и оборону в рамках НАТО, потому что до 2023-го-24-го годов мы делали недостаточно. Мы делаем это, и другие страны поступают так же», – сказал Писториус.

«Это необходимо, потому что мы хотим, чтобы США оставались надёжным членом НАТО. И самое главное в отношении ядерного оружия. Чтобы оставаться надёжным партнёром в НАТО, нам нужно стать более европейской страной в составе альянса, чтобы сохранить трансатлантическое единство.

Это подразумевает, конечно, более активное участие в сдерживании и обороне, большую решимость, большую ясность во всех стратегических вопросах. И мы очень усердно над этим работаем. Я думаю, что мы добиваемся очень-очень больших успехов и работаем над этим уже три года», – добавил германский министр.

