«До блокировок и ограничений связь была лучше, чем в Крыму» – экс-замминистра «цифры» Херсонской области
По части ограничений связи для борьбы с террористической угрозой в Херсонской области прибегли к практике пессимизации.
Об этом в эфире «ANNA-News» заявил экс-замминистра цифрового развития и связи Херсонской области РФ Михаил Шпир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«До этих ограничений у нас связь была выстроена лучше, чем в Крыму. Можно было ездить на машине по всем основным дорогам, и стриминговый поток музыки не прерывался. Можно сказать, что мы связь построили.
Начиная с лета 2025 года, когда требования о пессимизации связи было прям спущено сверху… в городах Херсонской области интернет есть, но он пессимизирован до 256 килобит/сек. Это хуже. В Брянской области по-своему, там белые списки», – отметил он.
«А мы достигли какого-то компромисса, чтобы не отключать полностью, но сделать пессимизацию скорости. Внутренняя цель в том, чтобы люди оставались на связи, чтобы какое-то сообщение они могли написать в месседжере, но при этом террористы, которые взламывают или свои камеры наружного наблюдения ставят, чтобы осуществить какой-то теракт, этого канала связи для передачи видеопотока, его недостаточно. В этом была суть пессимизации связи», – рассказал Шпир.
