«Это капец, какие деньги», – Коц о том, почему налёты укро-дронов стали реже сбивать «Панцирями»
У России уже есть дешёвые и эффективные средства борьбы с украинскими дронами, но проблема в их массовом внедрении.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Много нового появляется. Появляются уже автоматические турели, которые сами захватывают цель. Важно, чтобы этот турель вместе с пулеметом и оператором, который нажмет кнопку, оказалась в нужном месте.
А для этого нужно выстраивать единую систему ПВО. Я имею в виду гражданские системы с гражданскими радарами.
Однажды я сидел в глуши, в блиндаже, и там у солдатика есть китайский радар, на котором он видит в своем секторе ответственности всю обстановку.
И он имеет возможность заранее поднять дрон, и этот дрон вывести на нужную высоту, на нужном направлении, чтобы дистанционно его подорвать. И перед этим солдатиком на поле просто все усеяно упавшими украинскими «Лютыми». Они коллекционируют шасси от них», – привел пример Коц.
«Должно быть то же самое, только в масштабах страны. Потому что на массированные запуски беспилотников украинских не напасемся ракет. А дронов только больше будет.
Стоимость одной ракеты от Панциря в районе 3 миллионов рублей. Ну, представьте, выпустить там 500 таких ракет. Ну, это капец, какие деньги.
А дешевые средства перехвата есть. Сейчас появились зенитные снаряды к вертолетным 30-миллиметровым пушкам, на которых выставляется дистанция.
И украинцы так работают. Они подвешивают уже на Ан-26 свои дроны-перехватчики. У них в принципе с ПВО совсем все плохо, они его не производят, в отличие от нас, поэтому они пытаются выкручиваться.
У нас все это есть. Надо это все систематизировать, унифицировать и масштабировать. Тогда мы забудем о том, что у нас прилетают куда-то там в Ленинградскую область по Усть-Луге, в Пермскую область», – подытожил он.
English version :: Читать на английском «Это капец, какие деньги», – Коц о том, почему налёты укро-дронов стали реже сбивать «Панцирями»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: