«Это капец, какие деньги», – Коц о том, почему налёты укро-дронов стали реже сбивать «Панцирями»

У России уже есть дешёвые и эффективные средства борьбы с украинскими дронами, но проблема в их массовом внедрении.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Много нового появляется. Появляются уже автоматические турели, которые сами захватывают цель. Важно, чтобы этот турель вместе с пулеметом и оператором, который нажмет кнопку, оказалась в нужном месте. А для этого нужно выстраивать единую систему ПВО. Я имею в виду гражданские системы с гражданскими радарами. Однажды я сидел в глуши, в блиндаже, и там у солдатика есть китайский радар, на котором он видит в своем секторе ответственности всю обстановку. И он имеет возможность заранее поднять дрон, и этот дрон вывести на нужную высоту, на нужном направлении, чтобы дистанционно его подорвать. И перед этим солдатиком на поле просто все усеяно упавшими украинскими «Лютыми». Они коллекционируют шасси от них», – привел пример Коц.