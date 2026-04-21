Фашистские спектакли в Одессе. СБУ за $30 тысяч уложила на асфальт ТЦК
Тарантино в студию! Днем у всех на глазах содержимое двух бусификаторов устроило драку — «ухылянта» не поделили. Тэцэкашники подрались на трассе в центре города из-за добычи, мужика, готового дать откуп. Но в этот момент их накрыла СБУ.
Погоня и стрельба средь белого дня — это особо обученные гестаповцы из эсбэушного спецподразделения КОРД (обычно щемят бабушек, продающих октябрятские звездочки и олимпийских мишек) крутили собратьев из ТЦК на Балковской улице. У них была спецоперация — информация о даче взятки (впервые в истории)! Один тэцэкашник даже успел сбежать и таился меж контейнеров радиорынка — повязали (поднаторели на бабках).
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
При задержании у живодеров нашли саму взятку в размере 30 тыс. у.е., а также «военную амуницию» — кастеты, биты, ножи, незарегистрированный огнестрел.
Задержанными оказались сотрудники ТЦК Пересыпского района (по нему был прилет летом, когда из-за ПВО в конюшне по соседству погибли лошади). Они затянули в бус ВСУшника, у которого была отсрочка от службы, и, угрожая оружием, выудили у него деньги.
«Они реально собирались применить кастеты и избить человека, но СБУ вовремя приняла их. Им будут инкриминировать разбой», — заявил анонимный правоохранитель местному изданию «Думская».
А по поводу спецоперации — «ухылянт», у которого вымогали деньги, заранее обратился в СБУ (прямо как «несчастный» Стерненко). По словам упомянутого правоохранителя:
«В прошлом его уже задерживали сотрудники ТЦК. Несмотря на предъявленные документы, на него продолжили давить и заявили, что все равно «примут». Тогда он сделал вид, что согласен передать им 30 тысяч долларов, но перед этим связался с СБУ. После этого и началась спецоперация».
Также СМИ пишут, что работали «робин гуды» в связки с полицией.
Касательно же оставшихся не у дел бусификаторов соседнего района, то итог произошедшего таков — начальники Пересыпского и Киевского ТЦК отстранены от исполнения обязанностей.
В общем, «поигрались» эсбэушники.
А вот комментарий областного ТЦК:
«Наша позиция остается неизменной: мы заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании. Любые нарушения закона в рядах ВСУ недопустимы, а системная очистка структуры от лиц, дискредитирующих службу, является нашим приоритетом».
А теперь представим, если могилизируют не бутафорского ВСУшника с 30-ю тысячами (это же квартиру продавать надо), а учителя, священника, доставщика пиццы, студента, безработного мужика, ухаживающего за постинсультными родителями… Что, также тэцэкашники будут на земле валяться, повязанные СБУ? То-то и оно — нет.
А так-то кость, кинутая лохам «за справедливость», засчитана. Ждем новый экшн.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: