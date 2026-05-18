Кашеварова: Никакой амнистии артистам-предателям. Возвращение – только через Лубянку

Анатолий Лапин.  
18.05.2026 12:33
  (Мск) , Москва
Артисты-предатели, бежавшие на Запад с началом СВО и поливавшие оттуда грязью свою Родину, не заслуживают прощения – их возвращение в Россию возможно только после оценки компетентных органов.

Об этом в эфире видеоблога «Бородин и Крайт» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне помогающая бойцам СВО волонтер Анастасия Кашеварова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пусть возвращаются, Лубянка ждёт. Уголовные дела есть, пожалуйста, у нас вон ребята пошли на СВО воевать, тюрьмы освободили – пожалуйста.

Человек совершил преступление, пусть возвращается, пусть отсиживает свой срок – никакой амнистии предательству я не вижу. Ну как так мы можем?».

Кашеварова считает, что артисты-предатели пошли по пути госизмены.

«Как можно терпеть? Ведь с нами ведут войну руками российских же граждан».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бежавший из России и оставшийся без гонораров во Франции актер Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева хотят вернуться домой. Васильева даже написала письмо в Госдуму с просьбой разрешить переезд.

