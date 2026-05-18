Путин показывает, что будет воевать за Приднестровье – укро-эксперт
Москва демонстрирует, что готова сражаться за Приднестровье, если республика подвергнется нападению со стороны Украины и Молдовы.
Об этом в эфире видеоканала своего блога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая напомнила, что накануне Владимир Путин издал указ об упрощенном гражданстве для жителей ПМР, а после этого глава Молдовы Майя Санду стала стращать, будто раздача российских паспортов будет использована для мобилизации жителей республики в ВС РФ.
Бортник же напомнил, что более половины приднестровцев и так имеют российское гражданство, а потому Россия, если бы хотела, могла бы и так проводить там мобилизацию.
«Мне кажется, что таким образом Россия пытается раскрыть зонтик над Приднестровьем, потому что буквально недавно в России принят закон о защите российских граждан, в том числе с применением Вооруженных сил России за рубежом. И чем больше граждан России в Приднестровье, тем больше поводов для вмешательства во внутреннюю ситуацию и для применения Вооруженных сил России для их защиты за рубежом», – сказал эксперт.
При этом он напомнил, что на Украине регулярно угрожают и требуют «решить вопрос Приднестровья».
«На фоне нарастания возможности проведения военной операции совместно молдовско-украинскими силами в отношении Приднестровья с целью «восстановления территориальной целостности Молдовы» – звучат такие закамуфлированные угрозы.
Со стороны России, в том числе и через этот акт Путин показывает, что он считает Приднестровье своим, и за этих людей он будет втягиваться в конфликт, будет влезать в войну, в противостояние, если оно случится», – предупреждает Бортник.
