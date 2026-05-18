Путин показывает, что будет воевать за Приднестровье – укро-эксперт

Москва демонстрирует, что готова сражаться за Приднестровье, если республика подвергнется нападению со стороны Украины и Молдовы.

Об этом в эфире видеоканала своего блога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая напомнила, что накануне Владимир Путин издал указ об упрощенном гражданстве для жителей ПМР, а после этого глава Молдовы Майя Санду стала стращать, будто раздача российских паспортов будет использована для мобилизации жителей республики в ВС РФ.

Бортник же напомнил, что более половины приднестровцев и так имеют российское гражданство, а потому Россия, если бы хотела, могла бы и так проводить там мобилизацию.

«Мне кажется, что таким образом Россия пытается раскрыть зонтик над Приднестровьем, потому что буквально недавно в России принят закон о защите российских граждан, в том числе с применением Вооруженных сил России за рубежом. И чем больше граждан России в Приднестровье, тем больше поводов для вмешательства во внутреннюю ситуацию и для применения Вооруженных сил России для их защиты за рубежом», – сказал эксперт.

При этом он напомнил, что на Украине регулярно угрожают и требуют «решить вопрос Приднестровья».