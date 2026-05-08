Нужно либо масштабное наступление, либо завершение СВО – полковник Сивков

Украина и Запад будут лишь наращивать масштаб дроновых налетов на Россию, поэтому сейчас нужно либо переходить к крупному наступлению, либо завершать СВО.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удары беспилотников по России не носят хаотичный характер, а решают вполне конкретную задачу. Это террористические удары, преследующие цель — инициировать в стране революционный взрыв. И второе — это измотать нашу противовоздушную оборону, как иранцы измотали американо-израильскую противовоздушную оборону. Уже сейчас речь идёт о том, что они в ближайшие месяцы могут довести количество беспилотников в суточном ударе до тысячи единиц, и дальше будет нарастать… Их они могут производить в большом количестве, и тут сказывается превосходство промышленного потенциала Европы над Россией. Поэтому мы сейчас находимся в том положении, когда нам надо завершать эту войну. И завершать войну можно либо сделкой, о которой мы сейчас говорим, и это опять приведёт к революционному взрыву в стране, либо решительным разгромом врага», – заявил Сивков.

При этом, эксперт подчеркивает, что дальнобойными ударами и позиционной войной разрешить конфликт не удастся.

«Воздушно-космическим наступлением, бесконтактной войной, которая в своё время так была популярна, войны не выигрываются. Войны выигрываются только лишь путём разгрома вооружённых сил противника. А разгром вооружённых сил противника никогда не осуществлялся путём позиционной войны. Разгром вооружённых сил противника может быть осуществлён только в рамках крупномасштабных стратегических наступательных операций, направленных на окружение и разгром крупных группировок войск противника и принуждение их к капитуляции», – считает Сивков.