Не понравилась правда об отделении. В Черногории запрещают сербские телеканалы

Совет Агентства по аудиовизуальным медиауслугам (SAMU) Черногории принял решение временно ограничить прием и ретрансляцию телеканала «Информер ТВ» из Республики Сербия.

Черногорским чиновникам не понравился сербский документальный фильм «Референдум — история о вымышленной свободе», рассказывающий о предательском отделении этой страны от союза с Сербией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В качестве причины запрета трансляции названы контент, «оскорбляющий достоинство черногорского народа, отрицающий черногорскую национальную идентичность, разжигающий ненависть и дискриминацию, а также оскорбляющий достоинство граждан и ведомств Черногории».

«Совет Агентства установил наличие непрерывной редакционной модели, в рамках которой посредством информационных, политических, дискуссионных и документальных передач размещался контент и оговорки, оскорбляющие достоинство граждан Черногории на основе их национальности и подрывающие взаимное уважение между социальными и национальными сообществами. В частности, зафиксировано систематическое отрицание государственной и национальной идентичности Черногории, а также повторяющиеся модели редакционного представления, которые могут способствовать дискриминации, социальной поляризации и нетерпимости на основе национальности», – говорится в заявлении SAMU.

Также Агентство инициировало возбуждение дел против других сербских вещателей, зарегистрированных в Черногории — телеканалов ТВ «Адрия» и ТВ «Прва» за трансляцию всё того же документального фильма «Референдум – история о вымышленной свободе».

Черногорцы – юго-западная ветвь сербского народа, которая на протяжении нескольких столетий, когда остальная часть сербских территорий была подчинена туркам и частично венграм, жила отдельным независимым государством, но веками сохраняла память о принадлежности к единому сербскому народу.

Но в правление коммунистов, по образцу выделения из единого русского народа украинцев и белорусов, в СФРЮ был создан отдельный черногорский народ и социалистическая республика Черногория. С тех пор у черногорцев плавающая идентичность,

Согласно переписи 1909 года сербами записали себя 94,3% черногорцев, но уже в 1948 году 90,6% жителей Черногории записались как черногорцы, по переписи 1981 года сербов в Черногории было всего 3,3%, а в 2003 году – уже 31,9%.

По итогам последней переписи 2011 года, путем множественных махинаций, пропаганды и давления – сербов в Черногории оказалось уже 28,7%.

В 2006 году Запад через местные продажные элиты инициировал отделение Черногории от Сербии путем референдума, по итогам которого, только 55,5 % местных жителей проголосовали за сецессию, а 44,5 % против.

Тем не менее, вопреки международным нормам, плебесцит был признан состоявшимся, а Черногория – независимой. Сегодня элита ускоренно интегрирует страну в западные институты, она является членом НАТО и первой из балканских стран – на вступление в ЕС, признала независимость Косово, присоединилась к антироссийским санкциям и планомерно отрекается от сербской идентичности.