Утильсбор в РФ переплюнул тарифы Трампа – эксперт
Повышение утильсбора в конечно итоге оплачивает конечный потребитель, что слабо способствует развитию экономики.
Об этом на пресс-конференции на тему «Россия и Китай: региональные интересы» заявил китаевед Сергей Цыплаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас есть боязнь, что китайские товары подавят экономику России, что надо защищать. Ну, вы уже защитили. Вы ввели утильсбор, то есть переплюнули Трампа вместе с его тарифами.
С сентября, я так понимаю, собираются вводить примерно то же самое в отношении электротехники. Насколько эти меры протекционистского характера будут способствовать росту внутреннего производства – не знаю.
Во всяком случае, в краткосрочной перспективе они не смогут при любом раскладе привести к положительным результатам. А вот повышение этих сборов – это является ничем иным, как косвенным налогом, который в конечном счете ложится в цену товаров – и выплачивается конечным потребителям, будь то рядовой гражданин, предприятие, или бизнес», – сказал Цыплаков.
«На экономическое сотрудничество с Китаем я достаточно оптимистично на него смотрю. Другое дело, что сроки реализации проекта «Сила Сибири-2» это дело не завтрашнего дня. Санкции так и остались. Но в общем, стороны как-то сумели приспособиться к санкциям, я имею в виду к трудностям в платежных операциях.
Что касается инвестиционного сотрудничества – я смотрю на него достаточно пессимистически. Я не думаю, что в нынешних условиях китайские компании пойдут на расширение инвестиционного взаимодействия.
Исключением могут быть разве что крупные госпроекты, квазимежправительственные соглашения, чего Китай всё время и добивался», – добавил китаевед.
English version :: Читать на английском Утильсбор в РФ переплюнул тарифы Трампа – эксперт
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: