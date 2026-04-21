«Отсчёт пошёл»: обороне Константиновки отводятся недели – Коц

Максим Столяров.  
21.04.2026 17:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 571
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские войска перешли от охвата Константиновки к системному разбору украинской обороны внутри города, часть подразделений БПЛА ВСУ уже эвакуируется в Дружковку.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас основные бои, конечно, идут вокруг Константиновки. Мы уже перешли от охвата к системному разбору этого узла обороны. Бои идут и на подступах, и внутри городской черты. Это район железнодорожного вокзала, это промзоны, это южные и центральные кварталы.

Там российские силы давят сейчас по флангам около Ильиновки, Новодмитровки, Долгой Балки… и одновременно присутствие в городе потихонечку расширяем.

Собственно, Украина уже отводит свои подразделения в Дружковку – как минимум, выведены уже все подразделения БПЛА, по крайней мере, те, о которых было известно. Вывели в Дружковку и выше – в Краматорск.

Мы продолжаем там жать в районе ЖД-вокзала, в районе цинкового завода, в районе микрорайона Шанхай. То есть какой-то линейной обороны в городе уже нет, и фронт рассыпается на отдельные очаги сопротивления», – сказал Коц.

«У нас идёт такой фланговый охват, заход малыми группами, давление на узлы обороны, на инфраструктуру, по которой идёт снабжение. Со снабжением у них сейчас очень плохо, потому что все дороги под огневым контролем, район спешивания у них за 10-15 км, дальше по погоде только пешочком.

Это такая типичная для Донбасса уже изматывающая фаза противостояния, когда решает всё не один прорыв, а накопление этих тактических продвижений на нескольких участках одновременно.

Я думаю, что если давление на Ильиновку, на Новодмитровку, южные подступы сохранится, то Константиновка уже в такое более жёсткое полукольцо попадёт, и там уже начнётся отсчёт на недели», – добавил военкор.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Отсчёт пошёл»: обороне Константиновки отводятся недели – Коц

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить