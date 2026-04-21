«Препятствие в лице Венгрии устранено!» – глава МИД Швеции мечтает о 21-м пакете санкций
После выборов в Венгрии Евросоюзу ничто не мешает выделить Украине кредит и приступить к принятию 20-го и даже 21-го пакета антироссийских санкций.
Об этом журналистам заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер перед встречей министров иностранных дел ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«ЕС должен активизировать, ускорить и расширить поддержку Украины, а также усилить давление на Россию. Теперь, когда, так сказать, устранено препятствие в лице Венгрии, я настроена оптимистично и верю, что мы можем выполнить обещание, данное украинцам.
Речь идёт о кредите в размере 90 млрд евро. Мы сможем продвинуться в вопросе принятия 20-го пакета санкций, а также 21-го пакета санкций, который нам нужно принять до лета», – вещала Мальмер.
