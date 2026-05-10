«Седативное для народа»: Кашеварова объяснила, почему Время героев не работает как надо

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кадровая программа «Время героев» на деле работает только для коррумпированных чиновников, а реальных ветеранов СВО во власть не допускают.

Об этом на канале «Новые люди» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Что у нас с программой Время героев?», – спросил ведущий.

«Они ж схематозники все. Мы не идеологически делаем проект, а схемки мутим. Мы берем вице-губернатора, он выходит к народу, говорит «я иду на СВО». Бабы плачут, дети цветы кидают: родину-то пошел защищать И он пошел в какой-нибудь добровольческий батальон на полгодика или на три месяца. Сидит там, кофе пьет. И сам себя снимает, в какой-нибудь рощице, с автомата стреляет на видео. Потом получает ветеранку, может даже медаль какую-то. Может даже на ЛБС один раз съездил. А если мимо пролетел беспилотник, он испугался, обоссался, ему Героя России сразу дали. И потом он такой, ветеран же, элита же. Президент же сказал. А что, он не человек, что он вице-губернатор, или глава департамента, или еще кто-то. Или сын маминой подруги. Он что, не человек?», – иронизировала Кашеварова.

«А в то же время мне один парень написал, он прошел там выборы в каком-то муниципалитете главой поселковой администрации, по-моему, глава администрации, и начал грызню со всеми. Потому что реальный участник СВО пробился. А ему говорят: ты же контрактник, контракт у тебя не закончен, иди дальше воюй. И они его отправили. Вот он, этот схематоз», – добавила она.

«То есть программа «Время героев» – это седативное для общества?», – уточнил ведущий.