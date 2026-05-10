«Седативное для народа»: Кашеварова объяснила, почему Время героев не работает как надо

Максим Столяров.  
10.05.2026 19:42
  (Мск) , Москва
Кадровая программа «Время героев» на деле работает только для коррумпированных чиновников, а реальных ветеранов СВО во власть не допускают.

Об этом на канале «Новые люди» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что у нас с программой Время героев?», – спросил ведущий.

«Они ж схематозники все. Мы не идеологически делаем проект, а схемки мутим. Мы берем вице-губернатора, он выходит к народу, говорит «я иду на СВО». Бабы плачут, дети цветы кидают: родину-то пошел защищать

И он пошел в какой-нибудь добровольческий батальон на полгодика или на три месяца. Сидит там, кофе пьет. И сам себя снимает, в какой-нибудь рощице, с автомата стреляет на видео.

Потом получает ветеранку, может даже медаль какую-то. Может даже на ЛБС один раз съездил. А если мимо пролетел беспилотник, он испугался, обоссался, ему Героя России сразу дали.

И потом он такой, ветеран же, элита же. Президент же сказал. А что, он не человек, что он вице-губернатор, или глава департамента, или еще кто-то. Или сын маминой подруги. Он что, не человек?», – иронизировала Кашеварова.

«А в то же время мне один парень написал, он прошел там выборы в каком-то муниципалитете главой поселковой администрации, по-моему, глава администрации, и начал грызню со всеми. Потому что реальный участник СВО пробился.

А ему говорят: ты же контрактник, контракт у тебя не закончен, иди дальше воюй. И они его отправили. Вот он, этот схематоз», – добавила она.

«То есть программа «Время героев» – это седативное для общества?», – уточнил ведущий.

«Это же все подмена понятий. Президент говорит одно четко и ясно. Они берут и меняют это все. Это же саботаж.

Не допускают этих пацанов, у которых глаза горят, они же систему всю разрушат, они воровать не дадут, будут баламутить народ», – подытожила она.

