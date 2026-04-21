«Украина ведёт нашу войну – это первая линия обороны НАТО» – американский генерал

НАТО ведет войну с Россией от лица Украины, которая является первой линией обороны Альянса.

Об этом в эфире видеоблога «Independence Avenue Media» заявил бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Петреус подчеркнул, что, хоть публично США и говорят об уменьшении поддержки Украины, но многое делается «закулисно».

«На самом деле можно сказать, что Украина ведёт нашу войну. Украина — это первая линия обороны НАТО. Кроме того, она меняет представление о современной войне, и нам нужно учиться у неё всему, что только можно, и делать это быстрее, чем мы делали до сих пор.

Хотя опять же расходы, о которых я говорил в контексте бюджета на следующий год, указывают на то, что мы попытаемся наверстать упущенное», – отметил он.