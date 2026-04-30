Украинский политолог: Если Зеленский откажется от перемирия, Россия ударит 8 мая
То, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом предложил перемирие на 9 Мая, – не свидетельствует о слабой позиции России, как заявляет киевская пропаганда.
Об этом в беседе с журналистом-иноагнетом Александром Шелестом заявил покинувший Украину переехавший в Австрию киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Когда Зеленский просил перемирие на Пасху, никто не говорил, что это слабая позиция. В данной ситуации есть праздник Победы, во время которого планируется целый ряд действий. Приедут иностранные гости, будут люди на Красной площади», – объясняет мотивы российской стороны эксперт.
По его словам, это выгодно и Киеву, поскольку он сможет спокойно отпраздновать введённый бандеровцами «День примирения» 8 мая.
Но если Зеленский откажется, то 8 числа точно будет удар по Украине.
«Скорее всего, Зеленский попытается сделать максимум шума: «Путина слаб, Путина попросил у нас перемирия, значит, мы сильны как никогда». Неделю будет об этом говорить, а потом с барского плеча скажет: «Так и быть, я соглашаюсь». Это абсолютно в его стиле и его амплуа».
English version :: Читать на английском
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: