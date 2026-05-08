Будем годами говорить о территориях. Перемирие продлится 20 лет – гей-пропагандист Портников

Украина и Россия даже после запуска мирного переговорного процесса, будут рассуждать на тему кто кому должен уступить территории еще десятилетиями.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист-гомосексуал Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Переговоры между Россией и Украиной начнутся после того, как в Российской Федерации возникнет дефицит экономических и демографических ресурсов для продолжения войны. И первой темой таких переговоров, если они вообще начнутся в обозримой перспективе, я имею в виду 20-30 годы этого столетия, будет не тема вывода украинских войск из Донецкой области или любой другой украинской области, а будет тема перемирия. Скорее всего, на этом российско-украинские переговоры и завершатся. И дальше обе враждебные страны будут годами проводить переговоры по другим чувствительным вопросам двусторонних отношений. Я вам сразу скажу, что я не знаю, сколько будет продолжаться российско-украинская война, но состояние перемирия между РФ и Украиной будет продолжаться до 15-20 лет. И, кстати, нам нужно сделать все возможное, чтобы это состояние не блокировало европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, потому что так тоже может быть. Мы будем находиться в состоянии неопределенности, а наши партнеры вам будут сказать: «Вот определитесь – добро пожаловать», – заявил Портников.

Он считает, что в ближайшее столетие отношения между Россией и Украиной будут такими же, как между Израилем и арабскими странами

«Мы можем видеть происходящее между Израилем и арабскими странами. Перемирия есть, их многократно подписывали: в 1948 году, в 1956 году, в 1967 году. Есть просто прекращение огня. Между Израилем и Сирией что, по вашему мнению, действует? Прекращение огня. Но обе страны не признают друг друга, между ними нет дипломатических отношений, между ними нет признанных границ, ничего этого нет… Скорее всего, ровно такие же отношения будут между Россией и Украиной в 21 веке, к этому нужно готовиться. Если мы хотим выжить как государство, мы должны понимать, что мы будем находиться в состоянии отношений с Россией в такой абсолютной турбулентности», – скзаал пропагандист.