«Коллеги, у нас есть, о чём говорить! За Мельником вернём кости Бандеры, Мазепы и Орлика» – галичане вошли во вкус

Нужно возвращать на Украину останки деятелей украинской «незалежности» и устраивать перезахоронения, превращая их в «соборные центры памяти».

Об этом говорили участники эфира на канале «Галичина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если начнут перевозить Степана Бандеру, я ещё ожидаю [помимо израильской] вскоре позиции Польши. И если Мельник для них ещё является не настолько фигура, потому что это полковник УНР, которые были союзниками в 1920 году против большевистских войск, мы увидим, что нас ждёт от этой страны. Что нас ждёт от Венгрии, которая пока что тоже молчит.

Поэтому идём своим путём, потому что это, в первую очередь, сегодня нужно украинской нации для того, чтобы мы консолидировались против московского оккупанта и возвращали для себя действительно наших исторических национальных героев», – заявил «историк» и общественный деятель Ярослав Коретчук.