«Коллеги, у нас есть, о чём говорить! За Мельником вернём кости Бандеры, Мазепы и Орлика» – галичане вошли во вкус

Тарас Стрельцов.  
27.05.2026 20:55
  (Мск) , Ивано-Франковск
Просмотров: 83
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Нужно возвращать на Украину останки деятелей украинской «незалежности» и устраивать перезахоронения, превращая их в «соборные центры памяти».

Об этом говорили участники эфира на канале «Галичина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно возвращать на Украину останки деятелей украинской «незалежности» и устраивать перезахоронения, превращая их в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если начнут перевозить Степана Бандеру, я ещё ожидаю [помимо израильской] вскоре позиции Польши. И если Мельник для них ещё является не настолько фигура, потому что это полковник УНР, которые были союзниками в 1920 году против большевистских войск, мы увидим, что нас ждёт от этой страны. Что нас ждёт от Венгрии, которая пока что тоже молчит.

Поэтому идём своим путём, потому что это, в первую очередь, сегодня нужно украинской нации для того, чтобы мы консолидировались против московского оккупанта и возвращали для себя действительно наших исторических национальных героев», – заявил «историк» и общественный деятель Ярослав Коретчук.

Академик Украинской академии исторических наук Владимир Великочий пошёл ещё дальше.

«Кто мешает нам начать разговор о необходимости переноса останков на Украину Ивана Мазепы? Филиппа Орлика? Коллеги, у нас есть, о чём говорить! Эти захоронения должны быть составной частью большого центра памяти, всеукраинского соборного центра памяти, национального. Я считаю, на территории каждого края должны быть свои центры!

И тут я верну всех к такому центру истории, который есть в Иерусалиме. Там прекрасный пример, туда заходит ребёнок, которых ходит в третий класс школьником, а выходит из этого музея гражданином Израиля», – вещал Великочий.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Коллеги, у нас есть, о чём говорить! За Мельником вернём кости Бандеры, Мазепы и Орлика» – галичане вошли во вкус

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить