Зарплата ВСУшников каждый год падает из-за ТЦК

Силовая мобилизация убивает украинскую экономику, поэтому на индексацию зарплат ВСУшников не хватает денег.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно, чтобы зарплаты были выше. Мы годами пытаемся провести индексацию зарплат военным. И в принципе, для правоохранителей тоже надо повышать.

Но действия ТЦК дают противоположный результат. Чтобы давать им больше денег, нужно, чтобы экономика не так сильно лежала, как сейчас. А вы своими действиями её дальше добиваете: вы больше людей вытягиваете из экономики, они больше не платят деньги в бюджет, на которые содержат вас же.

То есть, парадокс: вы занимаетесь бусификацией против людей, которые вас же кормят», – сказал Мазурашу.