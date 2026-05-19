«Главное, как посчитают». Режим Пашиняна легализует предательство Карабаха через референдум

Армения проведет референдум об исключении упоминания Арцаха (Нагорного Карабаха) из своей конституции, но сделает это якобы не под давлением Азербайджана.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на международном форме «Ереванский диалог 2026», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Таких требований нет в том смысле, что в процессе переговоров не было выдвинуто такого условия. Конституция Армении не входит в двухстороннюю повестку дня армяно-азербайджанских переговоров. Но я постоянно слышу, что они не готовы подписать мирный договор, который мы ратифицируем, если мы не изменим конституцию. Но мы считаем, что конституция – это внутренний вопрос республики Армения. Скорее всего, мы проведем референдум по конституции, но мы не обсуждаем этот вопрос с международными партнерами», – сказал Мирзоян.

Преамбула армянской содержит общую ссылку на декларацию о независимости Армении, в которой, в свою очередь, упоминается Нагорный Карабах. В марте армянский премьер Никол Пашинян призвал исключить из конституции упоминание Арцаха.