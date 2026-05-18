Либералам придется маскироваться, чтобы вернуться в российскую политику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные «ценности свободы и прав человека» скомпрометированы и оттеснены из массового сознания в России.

Об этом руководитель отдела социально-культурных исследований иноагента «Левада-Центра» Алексей Левинсон заявил в интервью Forbes, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Судьба партии «Яблоко» говорит нам о том, что просто выйти с этими лозунгами и сказать: голосуйте за нас, – не получается. Те, кто имеют в виду эти ценности, но предлагают что-то другое, не совсем то, вызывают гораздо больше интереса. Я не буду называть имен», – сказал Левинсон.

Он надеется, что либеральные ценности в России «еще не умерли».

Читайте также: Попавшие в Госдуму либералы запустили агитацию против признания ЛДНР