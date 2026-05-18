Штурмовик Сырского хвастается: «Набираем нариков и тех, кто не может держать автомат в руках»

Украинцы не хотят идти служить в армию, поэтому приходится набирать и больных, и наркоманов.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил бывший журналист этого издания Алексей Братущак, а ныне военнослужащий 425-го полка ВСУ «Скала», известного издевательствами над своим личным составом и запредельными потерями в «мясных штурмах».

Все интервью посвящено оправданиям подразделения. Однако выглядело это, мягко говоря, не убедительно.

«То, что говорят представители ТЦК, это правда – мы действительно отличаемся тем, что мы берем почти всех. Но сейчас, когда говорят о том, кто сколько людей набрал, не говорят об, извините, о качестве этих людей. Сейчас в армию приходят далеко не те мотивированные ребята, которые были в начале 2022 или 2014, когда все начиналось. Для многих это сейчас не осознанное решение, люди, по меньшей мере, не готовились. Нет «рексов». Вы меня предварительно спрашивали о срезе людей, которых мы набираем, так вот значительная часть – это те, кто имеют хронические заболевания или зависимости. Другие их брать не хотят, потому что ими нужно заниматься. Кое-кто даже автомат в руках держать не может – он настолько в плохой форме», – говорит Братущак.

При этом он хвастается, что более 90% хронически больных в итоге они ставят в строй.

«Вот говорят – «да он же наркоман, как он попал в армию»? Во-первых, мы их не набираем, это делает ТЦК. Во-вторых, к нам они попадают уже с документами ВЛК, в которых написано, что человек «ограниченно годен» или «пригоден». Мы не проводим еще какую-либо дополнительную проверку, это не наша функция. К нам приезжает человек, мы с ним говорим и вот в процессе разговора может вылезть, что у него, например, наркозависимость. Далее следует реабилитация, иногда очень болезненная для человека, с ломками, но на выходе мы имеем человека, который может выполнять задачи. Мы помогаем им вернуться к жизни», – цинично описывает положение дел ВСУшник.

Кроме того, он оправдывает насильственную мобилизацию – мол, что остается делать, если украинцы не хотят воевать?

«Если бы у нас в ТЦК стояли очереди, думаю, они выбирали бы физически подготовленных людей, а не тех, кто не может автомат в руках держать. Но, к сожалению, таких очередей нет. Разве чтобы прийти отсрочку оформить. Можно спросить украинцев, почему они не хотят выполнять свой долг, прописанный в конституции. Но в то же время нужно понимать, что те, кто в армии, тоже не мечтали с детства воевать», – заявил Братущак.

Отметим, что «Скала» входит в резерв главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и относится к подразделением, которые получили в обиходе название «штурмовые полки Сырского».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ВСУ признали, что целые подразделения, в том числе «Скала», живут по тюремным порядкам.