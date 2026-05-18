Трампу не удалось разорвать связи Китая и России, – эксперт

Визит президента США Дональда Трампа в Китай не приведет к тому, что Пекин ослабит отношения с Москвой. Напротив, китайцы обещают усиление сотрудничества с Россией.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил китаевед, профессор Сергей Цыплаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Маловероятно, что произойдёт какое-то долговременное сближение между Китаем и США. Последние события на Ближнем Востоке, и не только эти события, но и они ещё более усилили у китайского руководства тему обеспечения национальной безопасности, которую в Китае понимают крайне широко. И, в том числе, экономической безопасности. Экономическая безопасность — это прежде всего энергетическая безопасность. И здесь открытым текстом руководство заявляет о желательности расширить нефтегазовое сотрудничество с Россией. Я не просто так это говорю. В 20-х числах апреля появилась статья руководителя Государственного комитета по развитию и реформе, это в определённом смысле аналог Минэкономразвития России. Он писал как раз о вопросах обеспечения экономической безопасности. В разделе, посвященном энергетической безопасности, просто открытым текстом, что, в общем, обычно не характерно для публикаций подобного уровня, тем более подписных, – там прямо было написано, что необходимо расширить нефтегазовое сотрудничество с Россией. То есть, в этом плане Россия представляет для Китая большой интерес. Мы это видели и в программе пятнадцатой пятилетки, где тоже они записали два проекта: один – Дальневосточный маршрут с Сахалина, там 10 миллиардов тонн газа, потенциально до 13-ти, и они там упомянули «Силу Сибири – 2». С этой точки зрения Китаю нет никакой необходимости рвать отношения с Россией», – заявил Цыплаков.

