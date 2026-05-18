Лукашенко разрешил провести в Минске протестантский Беломайдан в обмен на встречу с Трампом

Грандиозный съезд протестантов состоялся в православной Белоруссии на выходные. Он проходил на стадионе «Чижовка-арена» и два дня собирал по 10 тыс участников. Был организован подвоз граждан из соседних стан.

Мероприятие, названное «фестивалем надежды», по форме, как водится, напоминало эстрадный концерт (чего стоил один хор из тысячи певцов), но не обошлось без проповедей. Их произнес Франклин Грэм – сын известного американского баптиста по прозвищу «Божий пулемет».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.



Грэм младший называет себя «духовным советником» президента США Дональда Трампа, но для белорусского лидера Александра Лукашенко, принявшего американского гостя, важнее было другое – проповедника сопровождала жена спецпредставителя США в Белоруссии Джона Коула Грета Конвей Ван Састерен. Коул содействовал снятию американских санкций с Белоруссии, а сейчас может надавить на Литву, чтобы та пропустила в свои порты белорусский калий.



Чета Коулов похлопотала о проведении в Минске «фестиваля надежды». Лукашенко требовалось сделать усилие над собой, чтобы поддержать протестантов, потому что члены их многочисленных конфессий активно поддерживали оппозиционный Беломайдан в 2020 году. К секте «Новая жизнь» властям даже пришлось применить достаточно жесткие репрессии. И сейчас некоторые участники фестиваля заявляли оппозиционным СМИ, что надеются повлиять на освобождение «узников совести».

Чтобы задобрить белорусского президента, Франклин Грэм пообещал заставить всех участников мероприятия помолиться за Лукашенко.

«Франклин, когда будете с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи. А то вы за Дональда молитесь, а про меня не упоминаете», – предъявил претензии Лукашенко.



Кроме того, на БелТВ Грэм пообещал организовать визит Трампа в Белоруссии. Он считает, что Лукашенко очень похож на американского президента, и они обязательно подружатся, когда увидятся. Чтобы это произошло, он посоветовал организовать Трампу партию в гольф где-нибудь под Минском. А потом, дескать, Лукашенко поможет американскому президенту помирить Россию и Украину.



Свое первое обещание Грэм выполнил не полностью. «Фестиваль» молился за Лукашенко только в первый день. Тогда же американский проповедник напомнил пастве притчу о блудном сыне из Евангелия от Луки. Оппозиционеры трактовали это как троллинг на тему прозвища президента, но Грэм так хитро все обернул, что речь шла вроде как не о «возвращении Беларуси в европейскую семью», а о покаянии блудных змагаров, прельстившихся благами западного мира.



Примечательно, что накануне протестантского фестиваля его инициатор, спецпредставитель Джон Коул созванивался с самопровозглашенной «президенткой Беларуси» Светланой Тихановской и якобы «поблагодарил ее за постоянную поддержку усилий США».