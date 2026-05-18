Кашеварова: Цензура в российских СМИ – подарок врагу
Стремление отдельных чиновников по максимуму «закрутить гайки» в российских СМИ играет на руку врагу.
Об этом в эфире видеоблога «Бородин и Крайт» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне помогающая бойцам СВО волонтер Анастасия Кашеварова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы же боремся с этими бюрократами – теми, кто незаслуженно сидит на местах… Бессовестный человек сидит там, ты нашел, он проворовался, и тебе могут сказать сверху: «Об этом писать нельзя или не стоит, потому что это же удар по президенту».
А с какого это удар по президенту? Удар по президенту, что он своровал, а не то, что я написала. Удар по президенту – когда вы это все «замыливаете», а потом об этом узнают иностранные СМИ, иностранные агенты начинают это выдавать, тем самым к ним больше доверия», – заявила Кашеварова.
По ее словам, не нужна и тотальная блокировка «вражеских голосов».
«Я должна знать мнение оппонента всегда – чем он руководствуется. Иной раз они же находят мои болевые точки и показывают. Поэтому власти тоже стоят обратить внимание. Вот они тут раскопали, тут раскопали. Нужно на это посмотреть, отреагировать», – считает Кашеварова.
Читайте также: Баранчик: Хватит «загнивающего Запада» на ТВ – пора ответить, за счёт чего резкий рост миллиардеров в России
English version :: Читать на английском Кашеварова: Цензура в российских СМИ – подарок врагу
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: