Кашеварова: Цензура в российских СМИ – подарок врагу

18.05.2026 11:56
  Москва
Стремление отдельных чиновников по максимуму «закрутить гайки» в российских СМИ играет на руку врагу.

Об этом в эфире видеоблога «Бородин и Крайт» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне помогающая бойцам СВО волонтер Анастасия Кашеварова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Мы же боремся с этими бюрократами – теми, кто незаслуженно сидит на местах… Бессовестный человек сидит там, ты нашел, он проворовался, и тебе могут сказать сверху: «Об этом писать нельзя или не стоит, потому что это же удар по президенту».

А с какого это удар по президенту? Удар по президенту, что он своровал, а не то, что я написала. Удар по президенту – когда вы это все «замыливаете», а потом об этом узнают иностранные СМИ, иностранные агенты начинают это выдавать, тем самым к ним больше доверия», – заявила Кашеварова.

По ее словам, не нужна и тотальная блокировка «вражеских голосов».

«Я должна знать мнение оппонента всегда – чем он руководствуется. Иной раз они же находят мои болевые точки и показывают. Поэтому власти тоже стоят обратить внимание. Вот они тут раскопали, тут раскопали. Нужно на это посмотреть, отреагировать», – считает Кашеварова.

Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

