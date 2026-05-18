Западные слухи о росте недовольства в России явно преувеличены – исследование иноагента

Елена Острякова.  
18.05.2026 12:25
  (Мск) , Москва
Ситуацию в общественном мнении России нельзя назвать турбулентной.

Об этом руководитель отдела социально-культурных исследований иноагента «Левада-Центра» Алексей Левинсон заявил в интервью Forbes, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В общем наши опросы фиксируют относительно высокую степень общенационального спокойствия. При том, что очень многие (до четверти респондентов) говорят, что 2025 год был хуже 2024-го, но при этом в 2026-й они смотрят с оптимизмом.

То есть, не всегда некоторое ухудшение материального положения означает рост социального недовольства и пессимизма. Пока серьезных и массовых настроений недовольства и глубокого пессимизма мы не отмечаем», – сказал Левинсон.

Он отметил, что россияне видят отличия нынешней ситуации от 90-х годов прошлого века, когда над ними висела реальная угроза потерять работу и опуститься на социальное дно.

