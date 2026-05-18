Россия не стирает с лица земли украинские города, потому что там живут русские люди.

Об этом в эфире видеоблога «Бородин и Крайт» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне помогающая бойцам СВО волонтер Анастасия Кашеварова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Она рассказала, что получает письма с Украины.

«Женщины с Украины пишут и просят: «Узнайте, пожалуйста, есть ли в плену…». Женщины на Украине ненавидят Зеленского, потому что он устроил геноцид украинского населения, он просто убивает целенаправленно всё. Он же сам кто по национальности? Непонятной он национальности. Какой у тебя род, какая у тебя нация? Какая у тебя история? Если тебе настолько наплевать на собственный народ», – сказала Кашеварова.

Она уверена, что президент Владимир Путин считает население Украины русскими людьми, страдающими под гнётом бандеровцев.

«Это же русские люди! Песни русские запрещаем, русский язык запрещаем, всё русское. Вы сами не понимаете, что вы рубите себя, вы вот так себя кромсаете, каждый раз вы меньше и меньше. Вас не будет на эту территорию, кого завезут? Я хочу, чтобы вы там жили. Путин по вам не бьёт, потому что он хочет, чтобы вы там жили, а не другие народы… Вот эта вот военная машина, когда эта агрессия: «Мы должны убивать, мы должны там «Орешником». Вот там, на той стороне, где-то такая же Настя с четырьмя детьми, и она думает, молится: «Господи, вот эта война. Лишь бы не прилетело. Пожалуйста, Владимир Владимирович, не ведитесь, пожалуйста, не надо бить». И он слышит, он слышит вот этот плач женский», – заявила Кашеварова.

